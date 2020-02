Qualche ora fa, Alessia Marcuzzi ha dato uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi fan: la notizia li fa esplodere letteralmente di gioia.

È uno dei personaggi televisivi più influenti ed apprezzati dei nostri tempi, Alessia Marcuzzi. Con la sua bellezza, simpatia ed ilarità, la giovane conduttrice romana riscuote un successo davvero clamoroso. Colonna portante di numerosi programmi di successo, la bella Marcuzzi è spesso portavoce di progetti davvero squisiti. In un nostro recente articolo, infatti, vi abbiamo parlato della sua linea di borse. Ma non solo. Perché, qualche ora fa, Alessia è stata la protagonista di uno splendido annuncio a sorpresa. Tramite il suo canale social, la conduttrice ha reso partecipi i suoi sostenitori di una clamorosa novità. Che, stando ai commenti apparsi giunti a corredo dello scatto, li ha fatti esplodere di gioia. Ecco tutti i dettagli.

Alessia Marcuzzi, l’annuncio a sorpresa fa esplodere di gioia i suoi fan

Sembrerebbe essere quasi certo: Alessia Marcuzzi non sarà al timone de L’Isola dei Famosi. Dopo diversi anni di conduzione dell’adventure reality, sembrerebbe che la conduttrice romana abbia in serbo nuovi progetti lavorativi. Non soltanto ‘Le Iene’ e ‘Lo Show dei Record’, come svelato in un nostro recente articolo, ma anche ben altro. A rivelarlo è stata la diretta interessata. Che, tramite un post pubblicato sulla sua pagina social ufficiale, ha reso partecipi i suoi fan di uno splendido annuncio a sorpresa. Ma di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

È proprio questa la fantastica notizia che, qualche ora fa, Alessia Marcuzzi ha voluto condividere con i suoi numerosi ed accaniti sostenitori. La conduttrice romana ha, infatti, deciso di creare una linea di prodotti, prive di sostante tossiche che possono essere molto dannose per il nostro sistema, utile per lo skincare. Non a caso, il nome dato a tali prodotti è ‘Luce’ – stesso nome del tatuaggio che, qualche settimana fa, si è fatto fare sul polso. Come dicevamo precedentemente, la notizia è stata presa in modo più che positivo da parte dei suoi fan. Che, in un batter baleno, hanno bombardato il post di commenti di apprezzamento.