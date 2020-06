A pochi mesi dall’inizio della quinta edizione del GF Vip, sono spuntati altri nomi di due probabili concorrenti: ve lo sareste mai aspettato?

La quarta edizione del Grande Fratello Vip, ammettiamolo, è stata davvero incredibile. Seppure il sorgere dell’emergenza Coronavirus, il reality di Canale 5 non ha affatto deluso le aspettative del suo tanto caro ed amato pubblico italiano. È proprio per questo motivo che, come raccontato in diversi nostri articoli, a settembre o, al massimo, ottobre prossimo, partirà la quinta edizione. Una novità davvero clamorosa, bisogna ammetterlo. Anche perché, parliamoci chiaro, non era mai successo che nello stesso anno venissero mandate in onda due edizioni diverse. Questo, però, non fa altro che testimoniare l’enorme e sconsiderato successo che Alfonso Signorini ha ottenuto. Ecco, ma chi saranno i suoi concorrenti? In questi giorni, lo sappiamo, stanno girando diverse indiscrezioni. A queste, si aggiungono altri nomi di due probabili concorrenti svelati dal settimanale Oggi. Ecco di chi parliamo.

Grande Fratello Vip, svelati altri due probabili concorrenti: i nomi

Come raccontato dal Alfonso Signorini, in questi pochi mesi che precedono la quinta edizione del Grande Fratello Vip, sia lui che tutta la squadra del reality stanno lavorando per organizzare una nuova stagione davvero imperdibile. Ecco, ma chi vi farà parte del cast? Al momento, lo sappiamo, non abbiamo ancora nulla di certo. Anche perché, nonostante manchino pochissimi mesi, non sono stati svelati ancora i concorrenti ufficiali. Tuttavia, in questo ultimo periodo, stanno circolando diverse indiscrezioni su chi potrebbe varcare la tanto famosa ed agognata porta rossa di Cinecittà. A partire, quindi, da Cristina Buccino e Michela Quattrociocche (anche se, in realtà, entrambe hanno smentito). Fino ad Elisabetta Gregoraci ed, addirittura, la ‘proposta’ di un ex tronista di Uomini e Donne. Insomma, se n’è detto di ogni colore, bisogno ammetterlo. Ma, badate bene, siamo solo all’inizio. Il settimanale Oggi, infatti, ha fatto trapelare i nomi di altri due concorrenti. Chi sono? Diamoci uno sguardo insieme.

Stando a quanto si apprende dal settimanale Oggi, sembrerebbe che ci siano in lizza altri due nomi come probabili concorrenti del Grande Fratello Vip. Di chi parliamo? Secondo il settimanale, infatti, sembrerebbe che sia il giovanissimo fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, che l’influencer nonché apprezzatissimo modello Francesco Ricci potrebbero varcare la porta rossa di Cinecittà. Vi piacerebbero?

Chi saranno gli opinionisti?

Ecco. Appurato che al timone della quinta edizione del Grande Fratello Vip ci sarà, per il secondo anno consecutivo, Alfonso Signorini, chi saranno i suoi due compagni di viaggio e, quindi, opinionisti? L’anno scorso, abbiamo visto cimentarsi Pupo e Wanda Nara. Quest’anno, invece? Al momento, così come per i concorrenti, non abbiamo nessuna notizia certa. Fatto sta che, in questo ultimo periodo, circola il nome di Giulia De Lellis ed, addirittura, Loredana Lecciso.