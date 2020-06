In occasione del loro quindicesimo anniversario insieme, Ilary Blasi ha condiviso la prima foto insieme a Francesco Totti: l’immagine inedita.

Ilary Blasi e Francesco Totti formano una delle coppie più amate ed apprezzate da tutto il popolo italiano. Veri e proprio portatori di semplicità, genuinità e spontaneità, i due romani decantano di un successo davvero strepitoso. Non soltanto per i suoi programmi televisivi, se facciamo riferimento alla bellissima Blasi, o alle sue gesta nella Roma, se parliamo del grande ed immenso Capitano, ma anche per i loro momenti imperdibili che, spesso e volentieri, si divertono a condividere con i loro sostenitori. I loro rispettivi canali social, infatti, pullulano di fotografie e video davvero divertenti. Ma non solo. Pochissime ore fa, ad esempio, l’ex letterina di Passaparola non ha potuto fare a meno di condividere con i loro followers la prima foto scattata insieme all’ex capitano giallorosso. Ecco, siete curiosi di vederli anche voi? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Francesco Totti ed Ilary Blasi, la loro prima foto insieme: lo scatto su Instagram

Proprio oggi, 19 Giugno, Francesco Totti ed Ilary Blasi festeggiano ben 15 anni di matrimonio. Ebbene si. È proprio in questo giorno di tantissimi anni fa che la conduttrice televisiva e l’ex capitano giallorosso sono convolati a nozze. Da quel momento, la loro storia d’amore è stata davvero fantastica. Insieme ai loro tre figli, la bellissima Ilary e il simpaticissimo Francesco formano una famiglia davvero splendida. Tuttavia, è proprio per questo motivo che, in occasione del loro quindicesimo anniversario di matrimonio, la coppia non si è affatto risparmiata dal farsi delle dediche davvero da brividi. Pochissime ore fa, infatti, vi abbiamo parlato delle immagini mostrate dall’ex capitano giallorosso. Adesso, invece, vi parleremo di quanto ha fatto l’ex letterina di Passaparola. Probabilmente per la prima volta in assoluto, la conduttrice televisiva ha voluto mostrare un’immagine inedita di lei e di Totti insieme. Scopriamola insieme.

‘Due bambini che cresceranno insieme. La prima foto e poi…15 anni di noi!’, queste le parole di Ilary Blasi a corredo di questo emozionante foto in compagnia di Francesco Totti. Una foto davvero importante, quindi, da come si può chiaramente dedurre. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che questa sia proprio la loro prima foto insieme. E già da lì, parliamoci chiaro, si percepisce il profondo legame tra di loro.

Nuovo programma televisivo per Ilary?

Con l’avvento della nuova stagione televisiva, anche Ilary Blasi ritornerà sul piccolo schermo. Dopo l’esperienza di Eurogames, la conduttrice televisiva ritornerà in tv con L’Isola dei Famosi. Siete contenti?