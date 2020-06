Temptation Island, anche un’ex tronista nel cast del programma di Canale 5 insieme al suo fidanzato: la clamorosa indiscrezione.

Siete pronti? Noi decisamente si! Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che la nuova edizione di Temptation Island sia pronta a ripartire a brevissimo. Da martedì 7 Luglio, a quanto pare, dovrebbe andare in onda la prima puntata. Tuttavia, nonostante la data d’inizio sia vicinissima, sembrerebbe che sia ancora tutto da decidere. Non soltanto, infatti, stando a quanto riportato da Raffaella Mennoia in una delle sue recentissime Instagram Stories, sembrerebbe che le riprese ancora debbano partire, ma, di conseguenza, anche le coppie non sono state ancora scelte. Certo, in questi ultimi giorni, sono corse sul web diverse indiscrezioni. L’ultima, ad esempio, risale a pochissime ore fa. Stando a quanto si apprende dalla pagina Instagram ‘Uominidonneclassicoeover’, sembrerebbe che anche un’ex tronista di Uomini e Donne sarà una delle protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island. Ecco, siete curiosi di sapere di chi parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Temptation Island, anche un’ex tronista nel cast: l’indiscrezione

Non soltanto, quindi, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso nel cast di Temptation Island, ma sembrerebbe che ci sarà anche un’ex tronista nel cast per la nuova edizione dell’isola delle tentazioni. Ovviamente, fino a questo momento, non sappiamo nulla di certo. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalla pagina Instagram ‘Uominidonneclassicoeover’, sembrerebbe che la presenza di Giulia Cavaglià e Francesco Sole sia cosa certa. In realtà, già la diretta interessata, qualche tempo fa, aveva chiaramente ammesso di non aver affatto problemi di prendere parte al programma. E, quindi, testare il loro amore. Il loro è un rapporto forte e solido e, soprattutto, l’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi ha piena fiducia nel suo compagno. Quindi, non avrebbe assolutamente problemi a ‘sbarcare’ in Sardegna. Ecco, ma è davvero così? Ovviamene, come dicevamo precedentemente, non sappiamo ancora nulla di certo. Questa, infatti, è una vera e propria indiscrezione. E come tale, quindi, deve essere presa più che con le pinze.

Come dicevamo precedentemente quindi, non abbiamo ancora nessuna notizia certa sulla partecipazione di Giulia Cavaglià e Francesco Sole alla nuova edizione di Temptation Island. Fatto sta che, stando ad alcuni commenti apparsi a corredo della foto, sembrerebbe che molti loro sostenitori sarebbero più che contenti vederli nuovamente sul piccolo schermo? E voi, invece, sareste contenti?

E Nicola Vivarelli e Gemma Galgani?

Anche il loro nome, pensate, era spuntato tra i probabili concorrenti di Temptation Island. Ma è davvero così? Stando alle parole dell’agente del giovanissimo corteggiatrice, sembrerebbe proprio di no!