Silvia Provvedi è ritornata a casa a pochi giorni dal parto ed ha ricevuto una splendida sorpresa: la sua emozione è davvero indescrivibile.

È diventata mamma, la giovanissima Silvia Provvedi. Dopo una splendida gravidanza annunciata sul suo canale social ufficiale, la cantante de Le Donatella ha messo alla luce la piccola Nicole giovedì scorso. Una gioia davvero immensa, quindi. Non soltanto per tutti i suoi sostenitori, ma anche per sua sorella Giulia, che sarà per le neonata una ‘seconda mamma’, e tutta la sua famiglia. È proprio per questo motivo che, per il ritorno a casa dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, non è stato affatto impossibile prepararle una splendida sorpresa. A darcene la testimonianza è stata la diretta interessata. Che, sul suo account Instagram, ha voluto spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio. Ecco, sapete cosa è accaduto a casa Provvedi subito dopo il parto della bellissima Silvia? Scopriamolo insieme.

Silvia Provvedi dopo il parto: la splendida sorpresa appena ritornata a casa

A pochi giorni dal parto, Silvia Provvedi è ritornata finalmente a casa. Il momento tanto atteso da sua sorella Giulia è arrivato. Ecco. È proprio per questo motivo che, com’è giusto che sia, appena uscita dall’ospedale ed, ovviamente, rientrata in casa, la gemella de Le Donatella ha ricevuto una splendida sorpresa. A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, in un recentissimo post condiviso sul suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di rendere partecipi tutti i suoi sostenitori di questa emozione davvero indescrivibile provata pochi giorni dopo il parto.

Abbracciata a sua sorella, Silvia Provvedi ha ufficializzato il suo ritorno in casa dopo aver dato alla luce il 18 Giugno scorso la piccola Nicole. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Perché, da come si può chiaramente comprendere dalle parole scritte a corredo dello scatto, l’ex naufraga e, come ricorderete, vincitrice de L’Isola dei Famosi ha ricevuto una splendida sorpresa. ‘Tornare a casa con una gioia immensa nel cuore, una famiglia eccezionale che ha organizzato una sorpresa nei minimi dettagli, è un’emozione indescrivibile’, queste le parole che la giovanissima Provvedi ha scritto a questo immenso scatto delle due sorelle. Ancora augurissimi, cara Silvia!