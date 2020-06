Belen Rodriguez ci lascia di stucco: il commovente episodio con Santiago

Belen Rodriguez parla della sua rottura con Stefano e racconta un commovente retroscena che riguarda suo figlio Santiago

Belen Rodriguez ha finalmente rilasciato delle importanti dichiarazioni al settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini. E’ la prima volta che la showgirl si lascia andare a delle confessioni pubbliche da quando è finito di nuovo il suo rapporto con Stefano De Martino. Una fine che ha lasciato l’amaro in bocca un po’ a tutti: Belen, Stefano, famiglie rispettive e tutto il resto. Adesso, intanto, lei è a Milano e lui è a Napoli perché impegnato con le riprese di Made in Sud. Vediamo, adesso, quali sono stati i pensieri espressi ai microfoni del noto settimanale.

Belen Rodriguez sulla rottura con Stefano

Innanzitutto, Belen ha voluto specificare: “Voglio farlo perché non voglio essere presa per una che vive alla leggera: anzi, sono tanto mentale prima di lasciarmi andare. Poi sono una che esce a cena, che balla, che si diverte: però non voglio essere presa come una che non riflette o che non soffre”. Un po’, la showgirl sta già pensando a quanti personaggi potranno essere accostati a lei in chiave ‘amorosa’ nei prossimi giorni, ora che tutti sanno che è finita (di nuovo) con Stefano De Martino.

Belen vuole dedicarsi solo a Santiago: il commovente racconto

Mettere al mondo un figlio è un atto d’amore. Non tutte le coppie scelgono d’avere figli, oggi giorno. Tutti sono concentrati sui ritmi frenetici che ci ‘impone’ la vita moderna, dove bisogna apparire e quindi guadagnare, e dunque lavorare anche tutto il giorno se necessario. Belen si confida e spiega che avrebbe voluto altri figli e l’avrebbe fatto sicuramente se non avesse avuto questo stile di vita così frenetico a causa del lavoro da showgirl. Belen Rodriguez è una persona molto sensibile e suo figlio, il piccolo Santiago, non poteva essere così diverso da lei. Così, la showgirl ci ha voluto raccontare di un episodio che la lega a lui: “L’altro giorno ho chiesto a Santiago: ‘C’è qualcosa che posso fare per migliorare? In che cosa vorresti che cambiassi?’, e lui mi ha risposto: ‘No, le mamme perfette non esistono, esistono le mamme reali e tu sei reale‘. Mi ha riempito il cuore perché mi sono dedicata molto a lui. Non ho mai avuto tate, ho mia mamma che abita vicino a casa mia, è insegnante, ha molta pazienza e spesso mi aiuta: posso dire che mio figlio non ha mai dormito con una persona che non fosse di famiglia. E poi le mamme italiane sono molto organizzate, mentre io, non avendo questa dote, improvviso”.