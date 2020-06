Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere finita definitivamente, anche Simona Ventura ha voluto riservare delle dolci parole per l’argentina.

In questi ultimi giorni, lo sappiamo, non si fa altro che parlare di loro: Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A più di un anno di distanza dal loro ritorno di fiamma, sembrerebbe che la coppia si sia detta nuovamente ‘addio’. Nessun tradimento, nessuna colpa alla gelosia, come si è detto ultimamente, piuttosto, stando a quanto traspare dal settimanale ‘Chi’, incompatibilità caratteriali che, per la seconda volta, purtroppo sono riemerse, facendo nuovamente allontanare i due giovani ragazzi. Ovviamente, la notizia della loro separazione è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nessuno, diciamoci la verità, si aspettava che tra i due sarebbe nuovamente finita. Nessuno, diciamo bene! Nemmeno alcuni personaggi televisivi. Non soltanto, quindi, Mara Venier, ma anche Simona Ventura. È proprio quest’ultima, infatti, che, sotto uno degli ultimi romantici post condivisa dall’argentina sul suo canale social ufficiale, ha voluto riservare per lei delle splendide ed inaspettate parole.

Belen e Stefano, le splendide parole di Simona Ventura: il commento social

Uno degli ultimi post di Belen Rodriguez, ammettiamolo, ha letteralmente spiazzato tutti. Con una delicata e mozzafiato foto in bianco e nero, la showgirl argentina si è chiesta se, dopo aver donato tanto amore, deve aspettare di riceverne un po’ indietro. ‘Ogni uno riceve quel che da? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto?’, ha scritto la modella a corredo di uno scatto davvero favoloso. Insomma, delle parole che, parliamoci chiaro, riflettono alla grande lo stato d’animo che, in seguito alla seconda separazione con Stefano De Martino, l’argentina sta avendo in questi ultimi giorni. Ma non solo. Perché, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sono parole più che intense e, soprattutto, profonde. Che, d’altra parte, non sono affatto sfuggite a nessuno. Nemmeno a Simona Ventura, pensate. Pochissime ore fa, la conduttrice televisiva ha voluto commentare il post in questione e, soprattutto, riservarle delle parole davvero splendide.

Simona Ventura è stata, sin dal primo momento, molto legata a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lo testimoniano, non a caso, le splendide parole che, sotto ad uno dei recentissimi post dell’argentina, la conduttrice televisiva ha voluto riservare per la modella. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la Ventura, oltre a fare riferimento alle sue esperienze personali, ha concluso questo splendido messaggio con delle parole davvero speciali. ‘Il destino ti porterà tutto l’amore che meriti ,bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto’, ha scritto la Ventura.