In una delle sue recentissime Instagram Stories, Giulia De Lellis ha ripreso di nascosto Andrea Damante: il deejay è stato beccato proprio così.

Da quando sono tornati ad essere ufficialmente una coppia, Giulia De Lellis ed Andrea Damante non perdono mai occasione di poter aggiornare i loro sostenitori di tutto quanto accade nelle loro vite. Spesso e volentieri, sui rispettivi canali sociali, i due ex protagonisti di Uomini e Donne, seppure dietro allo schermo di un telefono cellulare, si dilettano a fare rientrare nelle loro vite e nella loro quotidianità i loro followers. Certo, non soltanto sono soliti condividere degli scatti fotografici insieme davvero sbalorditivi, ma anche dei veri e propri imperdibili siparietti. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando l’influencer romana, sul suo canale Instagram ufficiale, ha voluto riprendere di nascosto il suo bel fidanzato mentre era intento a fare una cosa molto specifica. Ecco, ma sapete come è stato beccato il deejay veronese? ‘Sono scioccata’, ha detto Giulia mentre filmava il suo compagno. Basta, non vi sveliamo più nulla. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis riprende di nascosto Andrea: sapete come è stato beccato?

La notizia del loro ritorno di fiamma, ammettiamolo, è stata accolta più che bene da tutti i loro sostenitori. Entrambi super seguiti e, soprattutto, super amatissimi, i followers di Andrea Damante e Giulia De Lellis sono rimasti più che contenti quando il deejay veronese, dopo diverse indiscrezioni che li volevano nuovamente insieme, l’ha confermato per la prima volta assoluto. Da quel momento, sono passati diversi mesi. Eppure, i due piccioncini non perdono mai occasione di poter condividere tutto quello che capita nelle loro vite e nella loro quotidianità con i loro followers. Lo ha fatto, come dicevamo precedentemente, anche Giulia pochissime ore fa. Tramite diverse Instagram Stories, l’influencer romana ha voluto mostrare ai suoi sostenitori il suo fidanzato mentre era intento a fare una cosa molto specifica. Ecco, siete curiosi di sapere cosa stava facendo l’affascinante deejay veronese mentre la sua compagna lo riprendeva di nascosto? Diamoci uno sguardo insieme.

‘Io volevo solo tornare a casa a fare merenda’, ha scritto Giulia De Lellis come didascalia a questa instagram Stories che vede Andrea Damante ripreso completamente a sua insaputa. Non sappiamo cosa stia facendo esattamente il deejay veronese, sia chiaro. Fatto sta che Giulia, dopo aver ricevuto uno splendido sorriso da parte del suo fidanzato, ha esclamato: ‘Io sono scioccata’.

L’indiscrezione del matrimonio

Sembrerebbe che Giulia ed Andrea stiano facendo realmente sul serio. Stando a quanto riportato dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che il deejay veronese e l’influencer romana siano pronti a sposarsi. Seppure, al momento, non sembrerebbe essere arrivato alcun tipo di anello, sembrerebbe che i due abbiano intenzioni realmente serie.