Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sono stati svelati nuovi dettagli sulla loro crisi di coppia: sembrerebbe che c’entri la gelosia della showgirl.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di loro: Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Sono diverse settimane che, come raccontato in diversi nostri articoli, si vocifera che tra i due ci sia una nuova crisi. Seppure non ci sia stata nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, nonostante l’ammissione della showgirl di non vivere un periodo affatto facile, queste voci stanno diventando sempre più numerose e, soprattutto, sempre più insistenti. Tanto che, sulle pagine del settimanale Oggi, sono stati svelati nuovissimi dettagli. Stando a quanto di apprende dal giornale, sembrerebbe che tra la modella argentina e il ballerino napoletana sia subentrata un ‘terzo incomodo’. Ci riferiamo, quindi, alla gelosia. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Stefano e Belen, svelati nuovi dettagli sulla loro crisi

È trascorso poco più di un anno da quando Stefano e Belen, dopo diversi anni di separazione, sono ritornati insieme. Sembrava che procedesse tutto alla grande. Eppure, stando ad alcune indiscrezioni e voci di corridoio di questo ultimo periodo, sembrerebbe che non sia affatto così. Oltre alla distanza fisica per motivi di lavoro, sembrerebbe che il ballerino napoletano e la showgirl argentina siano i protagonisti di una nuova crisi matrimoniale. Non sappiamo se sia così oppure no. Dal momento che, come dicevamo precedentemente, nessuno dei due diretti interessati è intervenuto al riguardo. Tuttavia, il settimanale Oggi ha voluto svelare nuovissimi dettagli su questo ‘periodo no’ della coppia. Stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale, sembrerebbe che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stata l’eccessiva gelosia della modella nei confronti di suo marito. Da come riporta il settimanale, sembrerebbe che, durante la quarantena, Belen sia stata solita controllare il telefono cellulare di Stefano. Una situazione che, a quanto pare, sarebbe diventata insostenibile per il conduttore di Made in Sud.

Quindi, stando a quanto si apprende dal settimanale Oggi, sembrerebbe che, a causare la crisi tra Belen e Stefano, sia stata la gelosia. Ed, in particolare, l’abitudine della showgirl a controllare il telefono del suo consorte.

Le prime parole di Stefano sulla crisi

Come dicevamo precedentemente quindi, nessuno dei due ha chiaramente detto come stanno le cose. Belen, diversi giorni fa, ha ammesso di non essere felice e di vivere giorni davvero difficili. Stefano, dal canto suo, non ha proferito alcun tipo di parola. In una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, ha spiegato che vorrebbe che la sua vita privata, nonostante sia molto chiacchierata, rimanesse come tale.