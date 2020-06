Laura Chiatti e Marco Bocci bloccati in ascensore con altre persone per 30 minuti: momenti di apprensione, ecco il video che l’attrice ha pubblicato su Instagram.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono una splendida coppia e lo dimostrano anche sui social, dove spesso e volentieri pubblicano immagini che li ritraggono insieme, a volte anche con i loro piccoli Enea e Pablo. I due attori hanno costruito una bellissima famiglia e la mostrano con orgoglio anche sui social. Laura, in particolare, è molto attiva sul suo profilo Instagram, che utilizza per pubblicare alcuni momenti della sua vita quotidiana. L’attrice riceve tantissimi complimenti dai suoi followers, ma non mancano talvolta anche le critiche, a cui le risponde sempre senza peli sulla lingua, mostrando la sua forte personalità e il suo carattere. Negli ultimi mesi di emergenza Coronavirus, l’attrice ha condiviso con i fan diversi momenti della sua quarantena, e a chi l’ha trovata particolarmente dimagrita, ha spiegato di aver scoperto di avere alcune allergie che l’hanno portata ad eliminare alcuni alimenti. Poche ore fa, invece, la Chatti ha postato un video in cui lei, Marco Bocci e i loro piccoli sono rimasti bloccati in ascensore insieme ad altre tre persone per ben 30 minuti: ecco tutti i dettagli della vicenda.

Laura Chiatti e Marco Bocci bloccati in ascensore per 30 minuti: “Grazie ai vigili del fuoco per averci tirati fuori”

Laura Chiatti ha postato poche ore fa un video che mostra la disavventura vissuta dall’attrice e dalla sua famiglia. Lei e Marco Bocci, infatti, sono rimasti bloccati in ascensore per circa 30 minuti. Con la coppia, anche i piccoli Pablo ed Enea e altre tre persone. 5 adulti e due bambini, dunque, in uno spazio particolarmente ristretto, per circa mezz’ora. Un’esperienza non particolarmente piacevole per l’attrice, che nella didascalia del suo video ha ringraziato i Vigili del Fuoco per averli ‘liberati’ e ha dedicato un pensiero a tutte le persone che, come lei, soffrono di attacchi di panico: “Si possono superarare”, ha scritto. Non deve essere stato facile per Laura rimanere chiusa tanto tempo in ascensore. Nel video pubblicato, infatti, è Marco Bocci a riprendere la scena, mentre l’attrice è inginocchiata insieme al piccolo Enea e cerca di prendere aria dalla fessura tra le porte dell’ascensore, mantenendo la calma in modo ammirevole.

Tantissimi i commenti da parte dei followers di Laura, che le hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza, sottolineando il suo coraggio nell’affrontare una situazione decisamente poco piacevole.