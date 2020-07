Temptation Island, chi è la giovanissima e bellissima tentatrice Ilaria Gallozzi: ecco cosa occorre sapere su di lei nel minimo dettaglio.

I veri e propri protagonisti di Temptation Island, oltre alle sei coppie che decidono di mettere alla prova il loro amore e i loro sentimenti, sono proprio loro: i tentatori e le tentatrici. Approdati sull’isola delle tentazioni tutti i single e le single hanno un compito davvero importante: permettere al concorrente in questione di prendere importanti decisioni sulla rispettiva storia d’amore. Nel corso della prima puntata del programma, andata in onda ieri, Giovedì 2 Luglio, abbiamo potuto ammirare tutti i ragazzi e le ragazze in tutta la loro bellezza. Tra le tante, gli occhi sono caduti proprio su una particolare. Lunghi capelli scuri, occhi verdi, labbra carnose e fisico da urlo: sono queste alcune caratteristiche che descrivono alla grande il fascino della giovane Ilaria Gallozzi. Ecco, ma cosa sappiamo su di lei?

Chi è Ilaria Gallozzi, la tentatrice di Temptation Island: età, lavoro ed Instagram

Ilaria Gallozzi è stata una delle tentatrici che, sin dal primo momento, si è contraddistinta all’interno del villaggio di Temptation Island. E lo ha fatto, badate bene, non soltanto agli occhi di tutto il pubblico italiano del programma che, vi assicuriamo, per la prima puntata è stato numeroso, ma anche agli occhi di Antonio Martello. Ecco, ma cosa sappiamo su di lei? Beh, ovviamente, è bellissima. Ma non è affatto finita qui. Perché, oltre a decantare di un fascino davvero irresistibile, sembrerebbe che Ilaria sia davvero giovanissima. Stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata nel suo breve video di presentazione per Witty, la Gallozzi ha raccontato di avere 28 anni. E di essere nata a Sora, in provincia di Frosinone. Anche se, attualmente, vive a Milano per lavoro. Cosa sappiamo del suo lavoro? Beh, a renderci chiara ogni cosa è la diretta interessata. Prima di approdare all’Is Morus Relais, la ragazza ha raccontato di essere un’organizzatrice.

Giovanissima e, come dicevamo precedentemente, davvero bellissima. A confermarcelo sono le numerose fotografie che Ilaria è solita condividere sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, potete cercarla con il nome di ilariagallozzi. Cosa attendete? Andate subito a cliccare il vostro ‘follow’, no?

Qual è la sua più grande passione?

Oltre ad essere un’organizzatrice di eventi che, quindi, la porta ad essere super impegnata, Ilaria ha una più grande passione: la cucina. Come svelato dalla diretta interessata, alla giovane Gallozzi piace infinitamente cucinare. E non solo. ‘Ho sempre la valigia pronta’, a continuato a raccontare ai microfoni di Witty Tv.