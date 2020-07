In alcune sue recentissime Instagram Stories, sul braccio di Ilary Blasi è spuntata una ‘strana’ fascia bianca: cosa le sarà successo?

Continua ad aggiornare costantemente e quotidianamente i suoi sostenitori su tutto quanto le succede, Ilary Blasi. Lo ha fatto, ad esempio, qualche ora fa. Quando, nel mostrare il suo look estivo, ha saputo catturare l’attenzione per un ‘particolare’ dettaglio che subito è balzato agli occhi. E lo ha fatto anche nel tardo pomeriggio di oggi. Come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex letterina di Passaparola è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. E, spesso e volentieri, li ha resi partecipi delle sue giornate. È proprio per questo motivo che, reduce da un’esperienza come questa, la moglie di Francesco Totti non ha potuto fare a meno di condividere con loro questo fantastica giornata in montagna. Ha documentato tutto, la bella Ilary. A partire, quindi, delle scampagnate nel verde. Fino alle immagini di un frigorifero davvero innovativo. Ma non solo. Perché, senza alcun dubbio, non sarà affatto passata inosservata la strana fascia bianca spuntata sul suo braccio. Ecco di che cosa parliamo.

Ilary Blasi, la strana fascia bianca spuntata sul braccio: l’immagine social

Anziché recarsi al mare, Ilary Blasi ha deciso di vivere un’esperienza davvero unica. Recarsi in montagna e, molto probabilmente, in un bosco per respirare l’aria limpida, fresca e pura. È proprio qui che, come dicevamo precedentemente, si è ripresa su Instagram e si è mostrata ai suoi sostenitori. Tutto magnifico, c’è da ammetterlo. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un unico dettaglio. Ci riferiamo alla ‘strana’ fascia bianca spuntata sul braccio sinistro dell’ex letterina di Passaparola.

Ebbene si. È proprio questa la ‘strana’ fascia bianca a cui facciamo riferimento. Non sappiamo cosa stia coprendo esattamente, sia chiaro. Se, magari, la bellissima Ilary si è tatuata qualche cosa in particolare. O se, magari, è stata protagonista di qualche brutto inconveniente o spiacevole imprevisto. Tuttavia, quello che conta è sapere che, grazie a questa fantastica giornata ed esperienza, la moglie di Francesco Totti si è divertita davvero alla grande.