Per un nuovo ed incredibile anno, Belen Rodriguez ci sarà a Tu si que Vales? Il clamoroso indizio insinuerebbe un gran dubbio.

Oltre alla sua immensa carriera da modella, Belen Rodriguez ha saputo ampiamente dimostrare le sue doti da conduttrice. Al timone di numerosi programmi di successo, come Pequenos y Gigantes, Tu si que Vales e tanti altri ancora, la showgirl argentina è una delle figure femminili più che richieste dalla televisione italiana. Ecco, ma a proposito del famoso show del sabato sera di Maria De Filippi, la presenza di Belen, al fianco di Martìn Castrogiovanni ed Alessio Sakara, è confermata. Sappiamo che, in questi ultimi anni, il trio è stato più che premiato da tutto il pubblico italiano. Ebbene, ma cosa succederà quest’anno? Nonostante la modella non stia vivendo un periodo affatto facile per via di questioni amorose, è pronta a catapultarsi in una nuova edizione di Tu si que Vales? Pochissime ore fa, siamo venuti a conoscenza di un clamoroso indizio che insinuerebbe un vero e proprio dubbio. Ecco di che cosa parliamo.

Tu si que Vales, Belen Rodriguez ci sarà? Cosa è appena emerso

Oltre a rendere noto il motivo per cui Belen Rodriguez è in territorio campano e, purtroppo, non per Stefano De Martino, il sito Giornalettismo.it ha fatto molto di più. A cosa ci riferiamo? Semplice: ai prossimi impegni lavorativi dell’argentina. Ed, in particolare, alla sua presunta nello studio di Tu si que Vales. Come dicevamo precedentemente, il successo del famoso show del sabato sera di Maria De Filippi continua a detenere uno smisurato successo anche per la presenza e conduzioni della bellissima showgirl. Per questo motivo, la domanda sorge più che spontanea: ci sarà o non ci sarà nella prossima edizione?

Stando a quanto si apprende dalla clamorosa indiscrezione lanciata da Giornalettismo, sembrerebbe che, a breve, inizierà a prendere forma il cast per la nuova edizione di Tu si que Vales. Belen vi farà parte? Beh, purtroppo, al momento, non abbiamo ancora conferma. Attualmente, come dicevamo precedentemente, è a Capri. Per questo motivo, sembrerebbe che non possa essere presente alla formazione della squadra. Non ci resta che aspettare, quindi!