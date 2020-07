Benedetta Rossi, che gioia! “Queste sono le vere soddisfazioni”: il post

Pochissime ore fa, Benedetta Rossi è stata la protagonista di gioia davvero immensa: ‘Sono soddisfazioni’, a cosa si riferisce.

Una gioia davvero incommensurabile per Benedetta Rossi. È stata la diretta interessata a svelare ogni cosa sul suo canale social ufficiale. Come raccontato in diversi nostri articoli, lo sappiamo, la famosissima ed apprezzatissima food blogger è sempre molto attiva su Instagram. E, spesso e volentieri, rende partecipi i suoi numerosi sostenitori di tutto quanto le accade. Non soltanto, quindi, importanti annunci che riguardano la sua vita lavorativa e televisiva, ma anche che riguardano la sua vita privata, quotidiana e familiare. Ecco. È proprio in ‘quest’ambito’ che fa parte questa fantastica sorpresa di pochissimi istanti fa. Tramite una foto social molto semplice, ma d’altra parte molto significativa per lei, la simpaticissima Rossi non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi followers di una vera e propria ‘soddisfazione’. E, badate bene, è stata la diretta interessata a volerlo scrivere. Ecco, ma a cosa ci riferiamo esattamente? Scopriamolo insieme!

Benedetta Rossi, immensa gioia: il post a sorpresa su Instagram

‘Queste sono le vere soddisfazioni’, proprio queste sono le parole che, a corredo di questo ultimo scatto condiviso sul suo canale social ufficiale, Benedetta Rossi ha voluto scrivere per testimoniare l’immensa gioia per aver ottenuto un grande, anzi un grandissimo risultato. Come dicevamo precedentemente, la famosissima food blogger è sempre molto attiva sul suo canale Instagram. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori di quanto le accade. A loro, parliamoci chiaro, racconta davvero di tutto. Motivo per cui, da come si può chiaramente intuire, una notizia del genere non poteva affatto non condividerla. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme. Vi assicuriamo: non ve ne pentirete affatto!

Ebbene si. Benedetta Rossi è riuscita a far risplendere le orchidee che aveva in casa. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata con questa magnifica e deliziosa fotografia sul suo canale social ufficiale. Ovviamente, dato il grandissimo risultato e la conseguente soddisfazioni, i suoi followers non hanno potuto fare a meno di congratularsi con lei. Ed, ovviamente, chiederle qualche consiglio. Eccoli accontentati! Prontamente ed immediatamente, tramite diverse IG stories, la food blogger ha spiegato dettagliatamente come è riuscita ad ottenere questo risultato.

‘Sono contentissima. È la prima volta che mi succede’, ha iniziato a dire la Rossi in queste Instagram Stories dopo aver chiaramente detto di essere riuscita a far rifiorire le orchidee. Poi, subito dopo, ha continuato: ‘Bisogna metterle vicino alla luce e bisogna darle pochissima acqua’. Cosa aspettate? Provateci anche voi, no?

