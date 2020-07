Manca pochissimo alla seconda puntata di Temptation Island e Filippo Bisciglia se la sta preparando al meglio: il commento inaspettato su Instagram.

È appena iniziata la nuovissima ed imperdibile edizione di Temptation Island che già non vediamo l’ora che possa andare in onda la seconda puntata. Anche perché, parliamoci chiaro, se questi sono i presupposti, sembrerebbe proprio che quello che andrà in onda Giovedì 9 Luglio sarà un appuntamento davvero incredibile. È proprio per questo motivo che Filippo Bisciglia, la sua colonna portante, a distanza di alcuni giorni, non può fare a meno che studiarlo nel minimo dettaglio. O, perlomeno, è proprio questo che, pochissime ore fa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha mostrato sul suo canale social ufficiale. Con, molto probabilmente, il copione davanti a sé, il fidanzato di Pamela Camessa si è immortalato nella fase della preparazione della seconda puntata. Ecco, ma sapete che, a corredo dello scatto in questione, è spuntato un vero e proprio commento inaspettato? Ecco cosa è accaduto.

Filippo Bisciglia studia la seconda puntata di Temptation Island: il commento inaspettato

Così come è solito fare, pochissime ore fa, Filippo Bisciglia ha voluto immortalarsi, sul suo canale social ufficiale, mentre è intento a studiare la seconda puntata di Temptation Island. A quanto pare, sembrerebbe che nel prossimo appuntamento ne vedremo davvero delle belle. È proprio per questo motivo che la preparazione del suo conduttore, così come tutte le altre volte, deve essere più che dettagliata e, soprattutto, perfetta. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, c’è un dettagli, anzi, per meglio dire, un commento che, a corredo dello scatto in questione, non è affatto passato inosservato. Diamoci uno sguardo insieme.

Ecco. È proprio questo il post in questione sotto al quale, come dicevamo precedentemente, è giunto un vero e proprio commento inaspettato.

Dopo Emma Marrone, anche Gemma Galgani ha chiaramente fatto intendere di essere una vera e propria fan ed accanita telespettatrice di Temptation Island. ‘Aspetto il momento in cui dici, con conforto e pacatezza: ‘ho un video per te’, ha scritto la dama torinese. E carissima Gemma, non sei affatto l’unica!