Tu si que Vales, clamorosa novità in arrivo: non era mai accaduto prima

Per la nuova edizione di Tu si que Vales, sembrerebbe che ci sia una grossissima novità in arrivo: non era mai accaduto prima.

Sembrerebbe proprio che Settembre sia un anno davvero incredibile. Sarà proprio in questo mese che, come al solito, inizieranno tutti i programmi televisivi più seguiti ed apprezzati. A partire, quindi, dai salotti pomeridiani e serali di Barbara D’Urso e dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Fino a Tu si que Vales. Ebbene si. Proprio a causa del suo smisurato successo, lo show del sabato sera di Maria De Filippi è stato nuovamente promosso per l’anno nuovo. Ovviamente, non sappiamo ancora nulla di quando inizierà la messa in onda delle nuove puntate. Fatto sta che, stando a quanto trapelato da TV Blog su Instagram, sembrerebbe che per questa nuova edizione ci sia in arrivo una clamorosa novità in arrivo. Di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, una cosa del genere non era mai accaduto prima. Ma cerchiamo di capirne qualche cosa in più.

Tu si que Vales, la splendida novità in arrivo: l’importante decisione

In attesa di scoprire quando andranno in onda le nuove puntate di Tu si que Vales e, soprattutto, se Belen Rodriguez vi sarà nuovamente al timone insieme a Martìn Castrogiovanni ed Alessio Sakara, è bene che voi sappiate che, stando a quanto trapelato da TV Blog, sembrerebbe che ci sia una clamorosa ed importante novità in arrivo. Fino a questo momento, lo sappiamo, lo show del sabato sera di Maria De Filippi e company ha riscosso un successo davvero smisurato. Sarà proprio per questo motivo che l’azienda Mediaset ha preso un’importante decisione in merito. Ecco di che cosa parliamo.

Stando a quanto rivelato da TV Blog sul suo canale Instagram ufficiale, sembrerebbe che Tu si que Vales sia stato allungato a 12 puntate. Ebbene si. Per ben 12 settimane, quindi, assisteremo a delle esibizioni davvero pazzesco. E, soprattutto, ad un vero e proprio spettacolo televisivo. Noi già non vediamo l’ora, voi?