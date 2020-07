Adriana Volpe invita Andrea Denver nel suo programma: la frase sul marito Roberto Parli non passa inosservata, ecco cos’è successo in diretta.

Adriana Volpe sta vivendo una nuova fantastica esperienza al timone di ‘Ogni Mattina’, il nuovo programma quotidiano in onda su Tv8, che l’ex gieffina conduce insieme al giornalista Alessio Viola. Nei primi giorni si era vociferato anche di una certa freddezza tra i due conduttori, che poi hanno smentito queste chiacchiere dimostrando invece sintonia e complicità. La Volpe nell’ultimo periodo è finita sotto i riflettori anche per la presunta crisi con il marito Roberto Parli, crisi che sarebbe scoppiata in seguito all’esperienza di Adriana al Grande Fratello Vip e della sua vicinanza con Andrea Denver, che il marito non avrebbe affatto apprezzato. Nella puntata odierna di Ogni Mattina, la Volpe ha avuto come ospite proprio il suo ex compagno d’avventura, che ha sempre definito un amico speciale e niente di più. I due si sono lasciati andare ai ricordi dell’esperienza televisiva che hanno condiviso. Poi, una frase di Adriana sul marito ha riacceso le luci sullo stato del suo matrimonio: ecco cos’è successo.

Adriana Volpe invita Andrea Denver nel suo programma: la frase in diretta sul marito non passa inosservata

Adriana Volpe è andata in onda anche oggi, come ogni giorno, con il suo programma ‘Ogni Mattina’, show che conduce insieme al giornalista Alessio Viola. Tra gli ospiti della puntata odierna c’è stato anche Andrea Denver, che con Adriana ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Il modello non ha mai nascosto di provare una certa attrazione nei confronti della Volpe, con la quale ha stretto un rapporto speciale, che secondo molti sarebbe il motivo della presunta crisi della conduttrice con suo marito Roberto Parli. Nel corso dell’intervista di oggi, Adriana e Andrea hanno ricordato l’esperienza al GF Vip, sottolineando di aver sempre avuto sintonia e complicità. Denver ha scherzato con Adriana, ribadendo la stima e l’affetto che prova per lei, ma ha anche parlato del rapporto con la fidanzata Anna Wolf, facendo capire che tra loro le cose procedono al meglio. Dopo aver parlato con Denver, poi, la Volpe ha fatto un’inaspettata dedica a suo marito in diretta, ricordando che oggi è il loro anniversario di matrimonio: “Oggi per me è un giorno speciale”, ha detto Adriana, salutando poi il marito, “Ci vediamo stasera”, ha concluso.

Le parole di Adriana metteranno per sempre a tacere le voci di una crisi tra lei e il marito? Beh, staremo a vedere!