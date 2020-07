Belen Rodriguez, ‘messaggi inequivocabili’: sono spuntati nuovi ed importanti dettagli sul presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi.

Continuano ad emergere nuovi e sorprendenti retroscena sulla fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Da quando, ormai, è stata ufficializzata la notizia della loro seconda separazione, non si fa altro che parlare di loro. E lo si sta facendo ancora di più soprattutto in questi ultimi giorni. Non soltanto perché, come rivelato dal settimanale Chi, sembrerebbe che entrambi abbiano aperto il loro interesse verso altre persone, ma anche perché, alcuni giorni fa, è spuntata una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riportato da Dagospia, sembrerebbe che il conduttore televisivo di Made in Sud abbia tradito la sua compagna con Alessia Marcuzzi. Certo, Stefano ha prontamente smentito tale voce. Eppure, in questi ultimi giorni, stanno continuando ad emergere nuovi dettagli. Appurato che, a quanto pare, la showgirl abbia scoperto del tradimento sull’Ipad, il settimanale ‘Oggi’ ha anche rivelato cosa vi ha trovato sopra. ‘Messaggi inequivocabili’, c’è scritto tra le pagine del settimanale. Ma cerchiamo di capire qualche cosa in più.

‘Messaggi inequivocabili’, così Belen Rodriguez ha scoperto il presunto tradimento

Non soltanto il ben informato Dagospia ci ha svelato del presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, ma ci ha anche raccontato di come Belen Rodriguez sia venuto a saperlo. Certo, ci teniamo a specificare, al momento, non abbiamo conferma della relazione incestuosa con l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi. Seppure, infatti, la colonna portante di Made in Sud ci abbia prontamente tenuto a specificare di quanto questa sia una ‘fake news’, continuano a spuntare nuovi ed incredibili dettagli. Gli ultimi, ad esempio, sono spuntati sulle pagine del settimanale ‘Oggi’. Ebbene si. È proprio sul numero di questa settimana della famosa rivista che sono stati svelati nuovi retroscena. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la showgirl argentina abbia letto dei messaggi inequivocabili di Alessia Marcuzzi. Ma procediamo con ordine. Come dicevamo precedentemente, Belen è venuta a sapere del presunto tradimento tramite l’Ipad che, tra l’altro, Stefano aveva deciso di collegare con il suo telefono cellulare. Ecco. È proprio per questo motivo che, purtroppo, la modella ha scoperto il misfatto. Ma cerchiamo di capirne i dettagli.

Stando a quanto trapelato dal settimanale Oggi, sembrerebbe che Belen, durante il periodo del lockdown, stava facendo giocare suo figlio con l’Ipad di Stefano. Quando, ad un certo punto, ‘piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili.’ Ebbene si. È proprio così che, stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, Belen sia venuta a scoprire tutto.

