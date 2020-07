Pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez ha voluto tranquillizzare sull’intervento chirurgico: le sue prime immagini su Instagram.

È una delle vere e proprie celebrità di Instagram, Cecilia Rodriguez. Con un profilo social che conta di più 4 milioni di sostenitori, la sorella minore di Belen è sempre molto attiva. Non soltanto, infatti, spesso e volentieri condivide delle foto più che spettacolari, ma racconta ed intrattiene i suoi sostenitori su tutto quanto le accade durante la sua giornata. Lo ha fatto anche pochissimi giorni fa. Quando, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, l’argentina ha voluto informarli di un problema di salute del suo cane Aspirina. A distanza di diversi mesi dalla prima volta, il cucciolo si è fratturato un’altra zampa. Ed è per questo motivo che è stato costretto a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. Ecco. Il momento tanto atteso per Aspirina ed, ovviamente, Cecilia ed Ignazio è arrivato. E, fortunatamente, è andato tutto alla grande. Vediamo le prime immagini condivise dalla Rodriguez.

Cecilia Rodriguez: ‘L’intervento è andato’, come sta Aspirina dopo l’operazione

Così come ci ha tenuto a raccontare della frattura all’altra zampetta di Aspirina, Cecilia Rodriguez non ha perso tempo di aggiornare e rassicurare i suoi fan sull’intervento subito dal cucciolo. Stando a quanto traspare dalle immagini condivisi sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che il cane di casa Rodriguez – Moser si sia operato proprio nella giornata di ieri. E che, fortunatamente, è andato tutto bene. È stata lei stessa a volerlo rendere noto, lo dicevamo precedentemente. Ma scopriamo insieme ogni dettaglio.

‘Intervento andato. Crociato, ok. Aspi da settembre sarà di nuovo a disposizione del mister’, queste le parole che Ignazio Moser ha scritto sulla foto della sua dolce fidanzata in compagnia del cucciolo di cane addormentato. E che la giovane Rodriguez, prontamente, ha voluto ‘repostare’ sul suo canale social per tranquillizzare i suoi fan sulle condizioni di salute di Aspirina. Noi non vediamo l’ora di vederlo correre e divertirsi insieme ai suoi padroni. E, ne siamo certi, accadrà molto presto!