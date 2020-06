Cecilia Rodriguez, con questo ‘vedo non vedo’ mostrato in questa ultima immagine su Instagram, ha letteralmente mandato in visibilio i suoi fan.

Non c’è nulla da dire: anche in questa ultima foto caricata sul suo canale social ufficiale, Cecilia Rodriguez è davvero superlativa. Certo, non è assolutamente la prima volta. Spesso e volentieri, infatti, l’argentina è protagonista di scatti fotografici che, parliamoci chiaro, sono davvero fantastici. Che sia in costume o con qualsiasi altro capo di abbigliamento indosso, la sorella minore di Belen mostra un fascino più unico che raro. E lo dimostra chiaramente, non a caso, anche quest’ultima foto social. Pochissime ore fa, infatti, l’argentina ha voluto lasciare senza parole i suoi fan e, soprattutto, stuzzicarli con uno scatto più che fantastico. È in bikini, da come si può chiaramente dedurre. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione è l’effetto ‘vedo non vedo’ che, non soltanto ha conquistato l’interesse di tutti, ma ha letteralmente mandato in visibilio Instagram. Ecco di che cosa parliamo.

Cecilia Rodriguez, l’effetto ‘vedo non vedo’ cattura Instagram: l’immagine

È una delle vere e proprie regine di Instagram, Cecilia Rodriguez. Con un profilo molto attivo e, soprattutto, ricco di deliziosi scatti fotografici, la sorella minore di Belen non perde mai occasione di poter lasciare i suoi sostenitori senza parole. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente. Quando, in costume, ha voluto immortalarsi in una foto davvero sensazionale. Uno scatto che, parliamoci chiaro, ha saputo conquistare, così come tutti gli altri, l’immediata attenzione di tutti i suoi sostenitori. Che, prontamente, hanno bombardato lo scatto in questione di ‘likes’ e di commenti di apprezzamento. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Ebbene si. È proprio questa l’incantevole foto che, pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez ha condiviso sul suo canale social ufficiale. E che, come dicevamo precedentemente, ha catturato l’immediata attenzione di tutti. Anche perché, parliamoci chiaro, l’effetto ‘vedo non vedo’ è davvero pazzesco e, soprattutto, non può assolutamente passare inosservato. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, l’argentina ha ricevuto più di 20 mila likes e numerosi commenti di apprezzamento.

È realmente incinta?

Sono diverse settimane, ormai, che corre questa voce: Cecilia Rodriguez è incinta del suo primo bambino. Questo è quello che si legge sul settimanale Di Più Tv. Ecco, ma è davvero così? Al momento, nessuno dei due diretti interessati ha smentito o confermato la notizia. Se da una parte l’argentina ha ammesso di essere ingrassata, durante il periodo della quarantena, di circa sette chili, il bel Moser, dal canto suo, non ha proferito parola. Ecco, ma dov’è la verità? A svelare ogni cosa è Francesco Moser, il padre di Ignazio. Che, in una recente intervista al settimanale Di Più Tv, ha fatto una sorprendente ed inaspettata rivelazione.