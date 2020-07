A poche ore dall’inizio della seconda puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha scritto un messaggio social: il dettaglio che non sfugge.

L’appuntamento tanto atteso della settimana è, finalmente, arrivato. Proprio tra poco più di un’ora, su Canale 5, andrà in onda la seconda ed imperdibile puntata di Temptation Island. Imperdibile, sì! Perché, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, i colpi di scena previsti per questo secondo appuntamento sono davvero numerosi. È proprio per questo motivo che Filippo Bisciglia, sul suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di condividere un importante messaggio con i suoi sostenitori. Sappiamo che con i telespettatori del famoso reality delle coppie di Canale 5, il giovane romana ha un ottimo rapporto. È proprio a loro, infatti, che non perde mai occasione di poter aggiornare su tutto quello che accade sull’isola delle tentazioni. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, nel ricordare l’appuntamento di questo sera, l’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto un simpatico messaggio social. Tutto bene fin qui, potremmo dire. Se non fosse che, nello scatto in questione, c’è chi non ha potuto fare a meno di notare un particolare dettaglio. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Temptation Island, il messaggio di Filippo Bisciglia a poche ore dalla puntata: c’è un dettaglio che colpisce

Come suo solito fare, anche in attesa della seconda puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha voluto scrivere un messaggio ai suoi sostenitori. Spesso e volentieri protagonista di importanti annunci che riguardano il famoso ed apprezzatissimo programma di Canale 5, in vista dell’appuntamento di questa sera, Giovedì 9 Luglio, il romano non ha potuto fare a meno di dare ai suoi sostenitori un piccolo promemoria. Certo, il successo di questa è, ancora una volta, praticamente indiscusso, sia chiaro. Eppure, l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto ugualmente ricordarlo.

‘Ci vediamo questa sera, ci sarete?’, ha scritto Filippo Bisciglia a corredo di questo scatto social. Uno scatto che, diciamoci la verità, non è assolutamente passato inosservato. Non soltanto per il gesto che, come raccontato anche dal diretto interessato, è quello compiuto dal romano per dare appuntamento alla prossima puntata di Temptation, ma anche per un ‘clamoroso dettaglio’. Voi notate nulla di strano? Diamoci uno sguardo insieme.

Ecco. Stando all’utente in questione e, a quanto pare, anche ad altre, sembrerebbe che le camicie utilizzate da Filippo Bisciglia non siano affatto passate inosservate. ‘Sempre sobrie e fantastiche’, si legge a corredo dello scatto. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. In qualsiasi circostanza, il buon Bisciglia è sempre elegantissimo e splendido, no?

