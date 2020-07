Nel corso della puntata di questa sera, Giovedì 9 Luglio, di Temptation Island, andrà in onda il falò di confronto finale tra Alessandro e Sofia.

Così come per il primo appuntamento, anche nel corso della seconda puntata di Temptation Island, il famoso programma di Canale 5 ci ha regalato dei momenti davvero imperdibili. È proprio questo, infatti, che è trasparito da tutte le anticipazioni che, fino a pochissime ore fa, il canale social ufficiale del programma ha condiviso. E di cui, tra l’altro, ne abbiamo avuto conferma. È accaduto davvero di tutto, c’è da ammetterlo. A partire, quindi, da una fidanzata visibilmente dispiaciuta ed arrabbiata per un video che appartiene al suo fidanzato. Fino ad un fidanzato che ‘minaccia’ Filippo Bisciglia di voler vedere immediatamente la sua compagna. Ma non è affatto finita qui. Perché, come mostrato alla fine della prima puntata, anche un altro fidanzato ha chiesto il falò di confronto anticipato. Parliamo di Alessandro, come ben sapete. Che, dopo aver visto un pinnettu che lo ha fatto realmente adirare, ha immediatamente chiesto di vedere la sua compagna Sofia. Ecco, ma cosa sarà successo?

Sofia ed Alessandro, il falò di confronto a Temptation Island: cos’è successo

Dopo aver visto un pinnettu che non gli è affatto piaciuto per le dichiarazioni di Sofia, Alessandro, visibilmente adirato e concitato, ha chiesto il falò di confronto anticipato. Ma prima di scoprire cos’è successo al loro incontro. E, soprattutto, scoprire se la giovane ha accolto la richiesta del suo compagno, è opportuno fare un piccolo ‘rewind’ e capire per quale motivo la coppia ha deciso di prendere parte a Temptation Island. Come raccontato in un nostro articolo, Sofia ed Alessandro sono fidanzati da quattro anni e mezzo. Ed anche se, inizialmente, come raccontato anche dai diretti interessati, la loro è stata una splendida storia d’amore, molto presto, sono iniziati gli alti e bassi. Fino a confluire, poi, un tradimento da parte di lei. È proprio per questo motivo che, quindi, hanno deciso di prendere parte all’isola delle tentazioni. Il loro percorso televisivo, ammettiamolo, stava procedendo abbastanza bene. Fino a quando, però, una dichiarazione di Sofia sul tradimento, ha fatto realmente infuriare Alessandro, tanto da chiedere un falò immediato. Ecco, ma cosa sarà successo?

Sofia, quindi, ha accettato la richiesta di Alessandro del falò anticipato? Si! A dispetto di quello che credevo il suo compagno, la bellissima perugina si è presentata al confronto finale con il suo fidanzato. I toni tra di loro, c’è da ammetterlo, sono stati davvero altissimi. Da ambo le parti, infatti, i due ragazzi si sono rimproverati tutto ciò che, in quei pochi giorni di permanenza all’interno del villaggio dell’Is Morus Relais, li ha particolarmente infastiditi. Si sono detti di tutto, c’è da dirlo. Fino poi a prendere l’importante decisione finale: seppure con mille incomprensioni, Alessandro e Sofia hanno deciso di uscire insieme dal programma.