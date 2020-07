Pochissime ore fa, Melissa Satta ha voluto condividere con i suoi sostenitori un’incredibile novità in arrivo: l’annuncio a sorpresa è stato dato su Instagram.

Tra le tutte le veline che hanno ballato sul bancone di Striscia la Notizia, ammettiamolo, Melissa Satta ne è una che ha saputo catturato l’attenzione su di sé. In coppia con Thais, ex compagna di Teo Mammuccari, ha riscosso un successo davvero incredibile. E continua a farlo ancora adesso. Quando, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo dopo la sua partecipazione a Tiki Taka, la bellissima sarda continua a decantare di un seguito davvero clamoroso. Anche a livelli social, badate bene. Sul suo canale Instagram la bellissima moglie di Kevin Prince Boateng vanta di un numero di followers davvero altissimo. Ed anche lei, dal canto suo, non può fare a meno di aggiornarli su quanto le accade. Ed, ovviamente, di tutte le novità che le succedono. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, tramite l’ausilio di una foto più che splendida, la Satta ha dato uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme .

Melissa Satta, splendida novità in arrivo: l’annuncio su Instagram

Sul suo canale social ufficiale, Melissa Satta è sempre molto attiva. E non perde mai occasione di poter condividere con i suoi numerosi sostenitori tutto quanto le succede. Non soltanto, quindi, splendide fotografie in costume o imperdibili e divertenti siparietti con suo marito, ma anche tutto ciò che riguarda la sua sfera lavorativa. Ecco, lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando ha voluto completamente lasciare senza parole i suoi followers con uno splendido annuncio a sorpresa. Non sappiamo con esattezza a che cosa si stia riferendo. Anche perché, fino a questo momento, l’ex velina di Striscia la Notizia non ha svelato nulla di più. Fatto sta che, senza alcun dubbio, si tratta di una vera e propria incredibile novità in arrivo. Beh, vi abbiamo incuriosito abbastanza? Diamoci uno sguardo insieme:

‘Set. Nuovo progetto’, ha scritto Melissa Satta a corredo di questo splendido scatto. Non sappiamo di che cosa si tratti con esattezza, fatto sta che, in ogni cosa, è una novità davvero clamorosa. E noi non vediamo l’ora di saperne qualche cosa in più.