Al Bano dimagrito, svelato il suo ‘segreto’: l’inedita rivelazione

Il famoso ed apprezzato cantante Al Bano è apparso letteralmente dimagrito: soltanto adesso, il compagno di Loredana Lecciso ha svelato il motivo.

Se si fa riferimento alle più grandi voci della musica italiana, Al Bano non potrebbe affatto non essere menzionato. Con un carriera musicale alle spalle più che eccellente, il cantante di Cellino San Marco è una delle voci più amate ed apprezzate da tutto il pubblico italiano. Ogni tappa del suo tour in compagnia della sua spalla destra, nonché sua ex moglie, Romina Power, lo sappiamo, si dimostra un vero e proprio successo. Eppure, nonostante adesso, a causa dell’emergenza Coronavirus, il compagno di Loredana Lecciso è stato costretto a fermarsi, è riuscito a sapere conquistare abilmente l’attenzione di tutti. A cosa ci riferiamo? In primis, vi assicuriamo, non facciamo affatto riferimento alla sua vita sentimentale o alle sue dichiarazioni su questa emergenza sanitaria che tutto il nostro paese e il mondo stanno vivendo, bensì ad una notizia che lo riguarda molto più da vicino. E di cui, soprattutto, è stato lui stesso a spiegare ogni cosa. In questi ultimi mesi, Al Bano è molto dimagrito. Ed è stato il diretto interessato, in una sua recentissima intervista per il settimanale ‘Gente’, a svelare il suo ‘segreto’. Ecco tutti i dettagli.

Al Bano dimagrito, svelato l’incredibile motivo: la rivelazione

In una sua recente intervista per il settimanale ‘Gente’, Al Bano non ha potuto fare a meno di parlare della sua ritrovata forma fisica. Alle pagine del giornale, infatti, il cantante di Cellino San Marco ha raccontato di essere dimagrito circa 7 chilogrammi. E di essere riuscito ad ottenere questo grandissimo risultato grazie ad una particolare dieta. Di che cosa parla? Ovviamente, questo ‘segreto’ il compagno di Loredana Lecciso non poteva affatto tenerselo per sé. E così ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Scopriamolo insieme anche noi.

In una sua recente intervista per il settimanale Gente, quindi, non soltanto Al Bano ha confermato di essere dimagrito e di aver perso circa 7 chilogrammi, ma anche svelato la dieta che sta seguendo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il cantante di Cellino San Marco stia seguendo la dieta di Alberico Lemme. ‘Ho eliminato gli eccessi. Quelli che fanno male alla salute e alla vita’, ha rivelato l’ex marito di Romina Power.

Il successo di Jasmine Carrisi

Si aggiunge una nuova cantante in casa Carrisi. Proprio pochissimo tempo fa, Jasmine, la figlia avuta dalla relazione con Loredana Lecciso, ha fatto il suo debutto come cantante. Il suo singolo, intitolato ‘Ego’, si è dimostrato un vero e proprio successo. Per questo motivo, al settimanale ‘Gente’, il cantante si è detto di essere davvero sorpreso.