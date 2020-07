Mara Venier, nuovo video a tradimento di suo marito Nicola Carraro: il produttore cinematografico ha ripreso sua moglie proprio in quel momento.

Seppure il suo impegno a Domenica In sia terminato due settimane fa, Mara Venier non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Poco prima della fine del suo show, la conduttrice veneta era stata protagonista di un brutto episodio: era caduta per le scale prima di raggiungere gli studi televisivi della Rai e, purtroppo, si era procurata una rovinosa caduta all’osso cuboide. Da quel momento, è iniziato il ‘calvario’ della Venier. Sempre in diretta nonostante il piede ingessato, la zia Mara è sempre stata pronta ad aggiornare i suoi sostenitori sulle sue condizioni di salute. E lo sta facendo ancora adesso. Quando, una volta tolto il tutore, ha iniziato la fisioterapia e, finalmente, anche a camminare nuovamente. Tuttavia, il nuovo video condiviso pochissime ore fa sul suo canale social ufficiale, è completamente diverso dal solito. E la riprende completamente ‘a tradimento’. Sapete come è stato beccata da suo marito?

Mara Venier, nuovo video a tradimento: come è stata beccata da Nicola

Proprio pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, Mara Venier ha ‘repostato’ un nuovo video a tradimento fatto da suo marito Nicola Carraro. Non è assolutamente la prima volta che l’ex produttore cinematografico decida di riprendere sua moglie completamente di nascosto. Questa volta, però, si è letteralmente superata. Sapete perché? Diamoci uno sguardo insieme.

Ecco. È proprio questo che stava facendo Mara Venier quando è stata ripresa di nascosto da suo marito. Non sappiamo esattamente cosa sia successo e, soprattutto, cosa abbia tentato di fare la zia Venier con quella stampella, fatto sta che il siparietto è stato davvero divertente. E che, come al solito, ha conquistato davvero tutti.

Se da una parte c’è Rita Dalla Chiesa che ha ‘ordinato’ alla zia Mara di stare ferma con quel piede, c’è chi, dall’altro, non ha potuto fare a meno di nascondere quanto il video sia stato più che divertente.