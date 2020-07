Proprio in queste ultime ore, Francesco Monte ha debuttato come cantante: spunta il commento inaspettato di Belen Rodriguez.

Splendida novità in arrivo per Francesco Monte. Dopo la sua esperienza nello studio di Uomini e Donne e nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista tarantino debutta come cantante. Ebbene si. Dopo aver partecipato alla passata edizioni di Tale e Quale Show, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha pubblicato il suo primo singolo. Una notizia davvero fantastica, come si può chiaramente intendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi followers. Dopo aver condiviso con i suoi sostenitori questo splendido traguardo, in un batter baleno, il bel Monte è stato inondato dal loro affetto. Ecco. Sapete che tra i diversi commenti giunti a corredo del breve video di anticipazioni, è spuntato anche il commento di Belen Rodriguez? Ebbene si. La sorella maggiore di Cecilia, sua ex fidanzato, ha voluto esprimere la sua opinione in merito a questa novità.

Francesco Monte cantante, arriva il commento di Belen Rodriguez che spiazza

Appena terminata la relazione con Giulia Salemi, Francesco Monte non soltanto ha aperto nuovamente il suo cuore alla bellissima e giovanissima Isabella De Candia, ma si è buttato a capofitto anche nel mondo del lavoro. Oltre a posare come modella per una nota marca internazionale accanto ad una vera e propria star americana, l’ex tronista di Uomini e Donne ha debuttato in un nuovo mondo: la musica. Ebbene si. Proprio oggi, Venerdì 17 Luglio, è uscito il suo primo singolo. Una notizia davvero fantastica, come dicevamo precedentemente. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici tutti i suoi sostenitori social. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che, appena appresa la notizia, hanno voluto esprimergli tutto il loro affetto e il loro apprezzamento. Tra le tante, però, è spuntato un commento davvero inaspettato. Parliamo, infatti, di quello di Belen Rodriguez. Ecco cosa ha scritto l’argentina all’ex fidanzato di sua sorella Cecilia.

‘Quanto sono contenta che finalmente lo hai fatto’, ha scritto Belen Rodriguez a questo splendido traguardo di Francesco Monte. Facendo chiaramente intendere, tra l’altro, di quanto questo sia un sogno che risale a diversi anni fa.

Che rapporti ha con Belen?

Ovviamente, non sappiamo che tipo di rapporto hanno Francesco Monte e Belen Rodriguez dopo la fine della storia d’amore dell’ex tronista di Uomini e Donne con Cecilia. Certo, il modello tarantino ha trascorso diversi anni in casa Rodriguez. Quindi, è più che normale che ci sia un rapporto normale e civile. Ed, ammettiamolo, le parole della bella Belen lo testimoniano davvero alla grande.

