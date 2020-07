Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, parla la mamma dell’imprenditore napoletano: svelato un inedito retroscena sull’argentina.

Belen Rodriguez, diciamoci la verità, è il personaggio più chiacchierato di quest’estate 2020. Non soltanto per la seconda separazione da suo marito Stefano De Martino, ma anche per il nuovo e presunto flirt con Gianmaria Antinolfi. Non sappiamo cosa ci sia esattamente tra i due, lo sapete benissimo. Fatto sta che, come raccontato in un nostro recente articolo, qualche settimana fa, i due sono stati beccati ed immortalati durante un bacio più che passionale. Ecco. È proprio da quel preciso momento che non si fa altro che parlare di loro. E seppure entrambi siano molto riservati e preferiscano non proferire parola a riguardo, c’è chi lo fa al posto loro. Oltre a Dayane Mello, in una sua recente intervista a Di Più, ha deciso di rompere il silenzio la mamma dell’imprenditore napoletano. È proprio sulle pagine del settimanale che la donna ha voluto svelare un inaspettato ed inedito retroscena. Ecco le sue parole.

Belen e Gianmaria, parla la mamma dell’imprenditore: le sue parole

A distanza di qualche settimana dalle foto che li ritraggono durante un bacio passionale, Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi continuano a far parlare di loro. Questa volta, però, ha deciso di rompere il silenzio la mamma di lui. Che, in una recente intervista per Di Più, si è lasciata andare al racconto di un inedito retroscena sulla giovane modella argentina. Se da una parte, infatti, le amiche di Dayane Mello, ex fidanzata dell’imprenditore napoletano, sostengono che la sorella maggiore di Cecilia abbia ‘soffiato’ il napoletano dalle braccia dell’ex naufraga, dall’altra parte, la madre di Gianmaria ha preferito non dilungarsi su questa questione né tantomeno ha svelato qualche dettaglio in più sulla loro relazione. Piuttosto, come dicevamo precedentemente, ha svelato un piccolo aneddoto di quando Belen, dopo aver fatto tappa a Napoli, ha preso parte al party di compleanno del giovane Antinolfi.

Qualche settimana fa, come raccontato in un nostro recente articolo, Belen Rodriguez si è recata dapprima a Napoli ed, in seguito, a Capri per prendere parte alla festa di compleanno che era stata organizzato per Gianmaria Antinolfi. Ecco. È proprio in merito a questo evento che, come dicevamo precedentemente, la mamma di lui non ha potuto fare a meno di svelare un inedito retroscena. Sulle pagine di Di Più, la donna ha raccontato dello stato d’animo che la Rodriguez ha avuto durante il party. ‘Lei era a suo agio, ha cantato e ballato per tutta la durata dell’evento’ ha confessato la mamma dell’imprenditore napoletano. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non sappiamo come stia andando tra di loro. Fatto sta che, da quanto traspare dalle sue ultime foto Instagram, sembrerebbe essere davvero felice e spensierata.