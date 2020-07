Caterina Balivo e la zuppa di cozze: c’è un ‘dettaglio’ che non passa inosservato e scatena i commenti dei followers, ecco di cosa si tratta, lo scatto imperdibile della conduttrice.

Caterina Balivo è senza dubbio uno dei volti più importanti e rappresentativi della Rai. La conduttrice è amatissima dal pubblico, che quest’anno l’ha seguita numeroso a ‘Vieni da Me’. Nel corso dell’ultima puntata, la Balivo ha annunciato che dal prossimo anno lascerà il programma, che l’ha vista al timone per ben 350 puntate. Il suo futuro lavorativo al momento non è ancora chiaro al pubblico, che spera chiaramente di rivederla presto in tv. Dal canto suo, Caterina in una recente intervista a Tv Talk ha aperto a tutte le possibilità, dicendo di non voler escludere neanche un ipotetico cambio di rete. Nel frattempo, però, si gode le meritatissime vacanze con la sua famiglia, che in questi giorni l’hanno portata nella splendida Sicilia per le nozze della sorella Sarah. Poco fa la conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui mangia una buonissima zuppa di cozze vicino al mare. Un dettaglio, però, ha colpito i suoi followers, scatenando tantissimi commenti: ecco di cosa si tratta.

Caterina Balivo mangia la zuppa di cozze vicino al mare: un dettaglio non sfugge e scatena i commenti dei fan

Caterina Balivo è sempre molto presente e attiva sui social ed è solita condividere con i suoi fan tutto quello che riguarda il suo lavoro e la sua vita quotidiana. Innamorata della sua famiglia, la conduttrice sta trascorrendo dei giorni di relax in Sicilia, dove sua sorella Sarah è convolata a nozze con il suo compagno. Caterina sta visitando la meravigliosa isola e si sta godendo la bellezza del mare. Poco fa ha pubblicato un nuovo post, nel quale si è mostrata mentre mangiava una buonissima zuppa di cozze su una terrazza affacciata sul mare.

“Grazie super sister di esserti sposata in questo posti magici”, ha scritto la conduttrice, che appare serena e felice, ma soprattutto bellissima e con un look davvero impeccabile. Tantissimi, infatti, sono stati i commenti dei fan che si sono complimentati per l’outfit della Balivo, che non è passato affatto inosservato.

Come si legge dai commenti, il look di Caterina ha riscosso un grande successo tra i suoi followers, che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lei. Pensate lo stesso anche voi?