Chiara Ferragni in vasca senza costume: temperatura incandescente su Instagram e fan incantati dallo scatto mozzafiato della famosa influencer.

Chiara Ferragni è l’influencer numero 1 in Italia, ma è anche tra le prime nel mondo. Il suo profilo Instagram è arrivato addirittura a contare 20 milioni e mezzo di followers. Numeri davvero da record, che dimostrano l’enorme successo della giovane imprenditrice digitale e del suo lavoro sui social, che continua costantemente. Chiara, infatti, aggiorna continuamente il suo profilo, pubblicando foto e video che riguardano il suo lavoro e la sua vita quotidiana. Lei e suo marito Fedez condividono davvero ogni momento sui social, compresi i loro imperdibili siparietti di coppia. Entrambi, infatti, sono dotati di grande autoironia e amano prendersi in giro a vicenda, tanto che spesso si fanno degli scherzi anche piuttosto ‘pesanti’, riportando tutto sui loro rispettivi profili. Non mancano, poi, anche foto in cui Chiara mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico da urlo. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato uno scatto in cui è in vasca da bagno senza costume e mostra il suo corpo mozzafiato: scopriamolo insieme!

Chiara Ferragni in vasca da bagno senza costume: la temperatura diventa incandescente su Instagram

Chiara Ferragni sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. Molto presente e attiva sui social, l’influencer condivide ogni momento della sua vita quotidiana su Instagram, comprese le vacanze con la sua famiglia. In questi giorni, ad esempio, si trova nel bellissimo Salento e sta mostrando ai fan tutto quello che fa, comprese le visite ai luoghi di interesse culturale. L’ultima foto che ha condiviso sul suo profilo, invece, è di altra natura. Chiara, infatti, si è mostrata super seducente, facendosi fotografare mentre è in vasca da bagno senza costume. Nello scatto la Ferragni si trova in una bellissima vasca di marmo posizionata su una terrazza ed è seduta di profilo in acqua, senza niente addosso. Il suo sguardo, così come il sorriso, rende la foto ancora più bella, davvero imperdibile! Impossibile, infatti, non rimanere incantati dal fascino e dall’eleganza dell’influencer.

Inutile dire che lo scatto è stato letteralmente inondato di like e commenti in pochissimi minuti. I fan sono rimasti davvero colpiti dalla foto di Chiara, che ha reso la temperatura decisamente incandescente su Instagram, facendo girare la testa ai suoi tantissimi followers. Siete d’accordo anche voi?