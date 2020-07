Elettra Lamborghini ‘triste’ su Instagram per il particolare trattamento a cui si è sottoposta: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli nelle stories della cantante.

Elettra Lamborghini è sempre molto presente e attiva sui social ed è solita condividere con i suoi fan ogni momento della sua vita quotidiana. Lo ha fatto anche durante la lunga quarantena per l’emergenza Coronavirus, che lei ha trascorso in casa insieme al fidanzato Afrojack, tra allenamenti, cene romantiche e tanti imperdibili siparietti. Sempre piena di brio ed energie, Elettra è una vera e propria forza della natura ed è amatissima dal pubblico. Il suo profilo Instagram conta quasi 6 milioni di followers e ogni volta che la Lamborghini va in giro, viene letteralmente travolta dall’affetto dei suoi fan. A breve convolerà a nozze con il suo compagno e le ultime indiscrezioni hanno anche dato una possibile data ufficiale di quello che sarà uno dei matrimoni più attesi del momento. Insomma, è un bellissimo momento per la vita di Elettra, che però qualche ora fa si è mostrata un po’ ‘triste’ nelle storie Instagram, in seguito a un particolare trattamento a cui si è sottoposta. Volete sapere di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

Elettra Lamborghini ‘triste’ per il particolare trattamento a cui si è sottoposta: ecco di cosa si tratta

Elettra Lamborghini è sempre sorridente e piena di energie, ma non ha problemi a mostrare sui social anche i suoi momenti ‘no’, quelli in cui è più triste o nostalgica. Proprio come ha fatto qualche ora fa, quando ha deciso di condividere con i suoi followers alcuni trattamenti a cui si è sottoposta, uno dei quali non è stato particolarmente piacevole per lei. Elettra, infatti, sta facendo alcune sedute di ‘tattoo removal’ per eliminare uno dei suoi tatuaggi, una scritta che ha sull’avanbraccio. Questa mattina c’è stata la seconda seduta, come lei stessa ha raccontato nelle sue storie Instagram. In un primo video, Elettra ha mostrato proprio il momento in cui il macchinario agiva sul suo tatuaggio, mentre nella foto successiva la cantante ha un’espressione un po’ ‘triste’, forse per il fastidio provato o per il dispiacere di aver tolto uno dei suoi tatuaggi.

“Seconda sessione di Tattoo Removal”, ha scritto Elettra nella didascalia della sua story, mostrando la sua faccina ‘triste’ e il suo avanbraccio pieno di crema dopo il trattamento.