Con questa sua ultima foto su Instagram, Anna Tatangelo ha reso letteralmente rovente la temperature: la scollatura in costume è davvero da urlo.

Senza alcun dubbio, la temperatura di Instagram si è fatta letteralmente rovente con questa sua ultima foto. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, Anna Tatangelo è sempre molto attiva. E, seppure abbia pensato bene di cancellare tutte le foto presenti sul suo ‘vecchio Instagram’, la giovane cantante di Sora è sempre solita condividere degli scatti fotografici davvero stratosferici. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, dopo il successo di ‘Guapo’, il suo nuovo singolo in collaborazione con Geolier, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha deciso di dedicarsi del tempo per se stessa e, soprattutto, un po’ di ore di sano e puro relax. Ecco. Ma cosa avrà mai pensato di fare la Tatangelo data anche l’alta stagione? Beh, semplice: è andata a prendere un po’ di sole, a quanto pare, in piscina. È proprio qui che, pochissime ore fa, si è mostrata su Instagram in questa sua ultima Stories. Sfoggiando, tra l’altro, una forma fisica davvero da urlo.

Anna Tatangelo, temperatura rovente su Instagram: la scollatura è da urlo

Complice la temperatura alta di questi giorni di fine Luglio, Anna Tatangelo ha pensato bene di dedicare un po’ di tempo di sano e puro relax. E così, libera da tutti i suoi impegni lavorativi, la giovane cantante di Sora si è recata, a quanto pare, in piscina per colorire un po’ la sua splendida pelle. È proprio qui che, come dicevamo precedentemente, si è mostrata sul suo canale social ufficiale. Con indosso un costume di colore arancione chiaro glitterato, capelli sciolti e fantastici occhiali da sole, l’ex compagna di Gigi D’Alessio si è mostrata proprio mentre stava prendendo il sole. Tuttavia, quello che non può assolutamente passare inosservato è un’unica cosa: la sua scollatura. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Parliamoci chiaro: appena pubblicata questa foto, la temperatura di Instagram si è fatta davvero rovente. Anche perché, parliamo chiaro, la scollatura mostrata in primo piano è davvero da urlo. Peccato non poter leggere i commenti. Perché, senza alcun dubbio, si sarebbe rivelato un vero e proprio successo.

Il successo di ‘Guapo’ è indescrivibile

Soltanto pochissime settimane fa, Anna Tatangelo ha pubblicato il suo primo singolo. ‘Guapo’, questo è il titolo della canzone, rappresenta alla grande la novità che la cantante di Sora ha deciso di apportare al suo nuovo progetto discografico. E, a quanto pare, sembra che abbia già conquistato tutto il suo amato pubblicato. Come mostrato dalla diretta interessata in alcune su IG Stories, il video ufficiale della canzone ha già totalizzato più di un milione e mezzo di visualizzazioni.

