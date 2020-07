Uomini e Donne, brutto spavento per l’ex corteggiatrice: ‘Ho temuto il peggio’, cos’è successo

Uomini e Donne, brutto spavento per un’ex corteggiatrice amatissima del programma di Canale 5: cos’è successo alla giovane ragazza.

Uomini e Donne, lo sappiamo, può essere considerato un ottimo trampolino di lancio per cavalcare l’onda del successo. Oltre a trovare l’amore della propria vita, il dating show di Canale 5 ti consente anche di conquistare un clamore ed un seguito davvero incredibile. È l’esempio lampante Giulia De Lellis, lo sappiamo. Appena terminata la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, l’attuale fidanzata di Andrea Damante è diventata una web influencer più in voga del momento. Ma non solo lei. Sono davvero tantissime altre le ragazze che, appena spenti i riflettori, hanno ottenuto un successo più che clamoroso. È il caso, ad esempio, di questa ex corteggiatrice. Che, appena terminata la sua esperienza, è entrata immediatamente nel cuore degli italiani. Ancora adesso, infatti, la ragazza continua ad essere molto seguita, amata ed apprezzata soprattutto su Instagram. È proprio qui, infatti, che, pochissime ore fa, la giovane ha raccontato di un brutto spavento capitatole proprio questa mattina. Ecco cosa le è successo.

Brutto spavento per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: cosa le è successo

A distanza da qualche giorno dalla splendida proposta di matrimonio ricevuta dal suo compagno, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori il brutto spavento vissuto questa mattina. Proprio attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo adMegghi Galo ha raccontato cosa le è successo nel minimo dettaglio. Ci teniamo a specificare: non è successo nulla di grave. Piuttosto, la giovane ha raccontato di essersi spaventata questa mattina perché convinta di aver perso il suo cucciolo di cane. ‘Non è stato un grande buongiorno, vi dico la verità’, ha iniziato a dire la bella Ghalo ai suoi sostenitori. Ma ecco cosa è successo esattamente.

In alcune delle sue IG Stories, Megghi ha spiegato di aver vissuto un brutto spavento perché convinta di aver perso Guapa, il cucciolo di cane regalatole dal suo compagno per chiederla la mano. L’ex corteggiatrice, infatti, ha raccontato di essersi svegliata e di non aver ritrovato più il suo cagnolino in casa. E, quando ha visto la porta di casa socchiusa, ha pensato davvero al peggio. ‘È piccolina e non riesce a scendere a scale, ma ho pensato che qualcuno l’avesse presa’, ha continuato a raccontare la giovane Ghalo. Tuttavia, tutto bene quel che finisce bene. Il cucciolo di pomerania, infatti, è stato ritrovato. Anzi, per dirla tutta: non si è mai allontanato di casa, bensì si era soltanto nascosto tra il muro e il letto. Eppure, lo spavento per la giovane è stato davvero immenso.