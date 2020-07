Wanda Nara si mostra completamente struccata: “Faccia da innocente”, lo scatto della modella argentina fa boom di like e commenti, scopriamolo insieme.

Wanda Nara è una delle ‘wags’ più seguite e amate dal pubblico. Oltre che essere la moglie del campione Mauro Icardi, infatti, la bella argentina è un personaggio televisivo di grande successo. Nella scorsa stagione televisiva è stata al timone di ‘Tiki Taka’ insieme a Pierluigi Pardo e ha partecipato anche al Grande Fratello Vip in veste di opinionista accanto a Pupo, mostrando tutta la sua simpatia e anche la sua schiettezza e genuinità, oltre che chiaramente la sua incredibile bellezza. Super seguita anche sul suo profilo Instagram, Wanda ha oltre 6 milioni e mezzo di followers e li delizia quotidianamente con scatti e video in cui mette in mostra il suo corpo da capogiro e le sue forme esplosive. Nonostante le 5 gravidanze, infatti la Nara vanta una forma perfetta e fa impazzire i suoi tantissimi fan. Poco fa, invece, ha deciso di pubblicare una foto in cui è completamente senza trucco, con il viso al naturale. Siete curiosi di scoprire com’è la bella Wanda in versione acqua e sapone? Beh, eccovi accontentati!

Wanda Nara si mostra completamente struccata: ecco lo scatto imperdibile che la showgirl ha pubblicato su Instagram

Wanda Nara è una bellissima donna e fa impazzire spesso e volentieri i suoi fan con foto e video in cui mette in evidenza il suo corpo esplosivo. L’ex opinionista del GF Vip condivide quasi tutto con i suoi followers, mostrando quotidianamente immagini della sua giornata e della sua vita familiare. Poco fa, invece, ha deciso di mostrarsi ai fan in una versione acqua e sapone, completamente senza trucco. Se solitamente siamo abituati a vederla impeccabile in tv, con i suoi look da capogiro, stavolta la showgirl argentina ha voluto mostrarsi al naturale, mentre è in auto, con i capelli raccolta in una coda di cavallo e il viso totalmente struccato. Nella didascalia del suo post, Wanda si descrive con ironia: “Faccia da innocente”, scrive.

La foto e la didascalia di Wanda hanno scatenato i like e i commenti dei fan, che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con la showgirl per la sua bellezza. Anche senza trucco, infatti, la Nara è davvero da urlo e ha lasciato senza fiato i suoi tantissimi ammiratori.