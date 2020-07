Pochissimi giorni fa, Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram uno scatto davvero incantevole: a corredo, spunta un commento che non passa inosservato.

È la vera e propria stella di Instagram, Belen Rodriguez. Spesso e volentieri protagonista di scatti fotografici davvero impressionanti, qualche giorno fa, l’argentina ne ha condiviso un altro davvero incantevole. Testimonial di una nuova campagna pubblicitaria, l’ex moglie di Stefano De Martino si è lasciata immortalare completamente stesa su di un divano, con gli occhiali e con una bellezza più unica che rara. Insomma, uno scatto social molto semplice, c’è da ammetterlo. Ma che, come raccontato in nostro recente articolo, aveva letteralmente conquistato il popolo web. Non soltanto con i likes, sia chiaro. Ma anche con i commenti. In un vero e proprio batter baleno, infatti, sono state davvero tantissime le persone che non hanno potuto fare a meno di apprezzare il fascino dell’argentino. Tra i tanti, ne è spuntato uno letteralmente inaspettato. E che, soprattutto, non è assolutamente passato inosservato. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez, lo scatto incantevole conquista tutti: quel commento non sfugge

Un cambio look che, seppure per una campagna pubblicitaria e, quindi, momentaneo, ha completamente sorpreso tutti. Proprio in uno degli ultimi scatti di Belen Rodriguez su Instagram, come dicevamo precedentemente, la showgirl argentina si è mostrata con occhiali di vista. Ebbene si. Proprio così. Proprio come, fino a questo momento, non l’abbiamo mai vista. Eppure, sembrerebbe che, così come al suo solito, l’ex moglie di Stefano De Martino sia riuscita a conquistare praticamente tutti. In un vero e proprio batter baleno, infatti, non soltanto è arrivata una vera e propria pioggia di likes, ma anche numerosi commenti di apprezzamento per la sua smisurata bellezza. Tra i tanti, ne è spuntato uno davvero inaspettato. E, per questo motivo, per niente al mondo inosservato. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

‘De Martino è un folle’, recita il commento di Ilenia Lazzarin, giovanissima attrice della soap opera ‘Un Posto al Sole’, a corredo di questo scatto incantevole su Instagram. Lasciando chiaramente intendere di quanto, in questa foto, la bellezza di Belen sia davvero smisurata.