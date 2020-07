Giulia De Lellis ed Andrea Damante, nel locale dove ha trascorso la serata la coppia c’è anche lei: l’incontro ‘imbarazzante’.

Stanno trascorrendo un’estate davvero indimenticabile, Giulia De Lellis ed Andrea Damante. La prima dopo essere ritornati insieme dopo diversi anni, i due ‘piccioncini’ non perdono mai occasione di poterla condividere con i suoi adorati sostenitori. Non soltanto, quindi, incantevoli scatti in costume o imperdibili siparietti, ma anche video che li ritraggono durante le loro serate estive. Lo hanno fatto anche pochissime ore fa. Quando, sia Giulia che Andrea, non hanno potuto fare a meno di mostrare le immagini ‘live’ all’interno di un locale. In compagnia di Marco Cartasegna, fedele amico del deejay veronese, la coppia ha trascorso una piacevolissima serata tra risate, balli, canti e molto altro ancora. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che lì, proprio nello stesso locale dove c’erano anche loro, c’era anche lei. Di chi parliamo? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, senza alcun dubbio, è stato un incontro più che ‘imbarazzante’.

Giulia De Lellis ed Andrea Damante, incontro ‘imbarazzante’ nel locale: c’è anche lei

Proprio sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, Andrea Damante ha voluto condividere con i suoi sostenitori alcuni immagini che lo ritraggono, in compagnia della sua fidanzata Giulia De Lellis e il suo amico Marco Cartasegna, in un locale per una piacevolissima serata estiva. E così tra risate, canti, balli e molto altro ancora, la coppia, da quanto traspare dalle immagini mostrate sui social, sembrerebbero essersi proprio divertiti. Anche perché, badate bene, non è mancato proprio nulla. Non soltanto, quindi, divertimento, ma anche ‘imbarazzo’. Come dicevamo precedentemente, da come mostrato dai rispettivi canali social, sembrerebbe che nello stesso locale in cui vi erano Andrea e Giulia, vi era anche lei in compagnia di una sua amica. Di chi parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Questa è l’Instagram Stories che, pochissime ore fa, Andrea Damante ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Ma le sorprese non sono finite qui. Capiamo insieme perché.

Questa, invece, è l’IG Stories condivisa da Claudia Coppola. Vi ricordate chi è? Si, è proprio lei! L’ex fidanzata del deejay veronese che, prima di riappacificarsi con Giulia De Lellis, aveva definito un angelo in uno dei suoi post social. Certo, magari non si trovano affatto nella stessa posizione, ma è pur sempre lo stesso locale. Ed, ammettiamolo, si tratta sempre di un incontro ‘imbarazzante’. A voi è mai capitato di incontrare i vostri o le vostre ex nello stesso locale dove siete voi? Come avete reagito?