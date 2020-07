Ezio Greggio è uno dei conduttori televisivi più amati della televisione italiana, ma avete mai visto i suoi due figli? Ecco lo scatto social.

Attore, comico e presentatore: ebbene si, Ezio Greggio è proprio questo. Colonna portante, ormai da anni, di Striscia la Notizia in compagnia del suo fedele compagno di viaggio Enzo Iacchetti, il conduttore televisivo decanta di un successo davvero assoluto. Non soltanto in termini televisivi, sia chiaro, ma anche a livelli ‘social’. Proprio sul suo canale social ufficiale, infatti, il buon Greggio è molto seguito. E, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa che lo riguarda con i suoi numerosi sostenitori. Proprio alcuni giorni, ancora prima di ricordare loro dell’appuntamento di questa sera con la seconda replica di ‘La Sai l’ultima?’, il conduttore ha voluto condividere uno scatto in compagnia dei suoi due figli. Sappiamo che, attualmente, Ezio è fidanzato con la bellissima e giovanissima Romina Pierdomenico, ma avete mai visto i suoi ragazzi? Ecco lo scatto social che, in un batter baleno, ha letteralmente scatenato il web.

Ezio Greggio, lo scatto con i suoi due figli che ha scatenato il web

Sempre molto attivo sul suo canale social ufficiale e solito condividere ogni cosa che gli accade con i suoi sostenitori, proprio pochissimi giorni fa, Ezio Greggio ha voluto condividere uno scatto in compagnia dei suoi due figli. Questi, ci teniamo a specificare, non sono affatto nati dalla sua relazione attuale, bensì da una precedentemente. Probabilmente, infatti, in pochissimi sanno che, per circa vent’anni, il conduttore di Striscia la Notizia è stato felicemente sposato con Isabel Bengochea. Nonostante la fine del loro matrimonio, però, i due continuano ad avere un rapporto davvero splendido. Anche perché ad unirlo ci sono i loro due figli: Gabriele e Giacomo. Ecco, ma voi li avete mai visti? Come dicevamo precedentemente, è stato il buon Greggio, qualche giorno fa, a mostrarli su Instagram. Ecco lo scatto social in questione.

Ebbene si. È proprio in questo lo scatto che, pochissimi giorni fa, il conduttore di Striscia la Notizia ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Ezio, infatti, è in compagnia dei suoi due figli Gabriele e Giacomo. Che dire? Beh, davvero molto poco: entrambi sono giovanissimi e, soprattutto, identici alla loro figura paterna, c’è da ammetterlo. E non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. In un batter baleno, infatti, sono davvero tantissime le persone che non hanno potuto fare a meno di notare il loro fascino e bellezza e, soprattutto, l’enorme somiglianza con Ezio Greggio. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario, no?

Per ulteriori news su Ezio Greggio –> clicca qui