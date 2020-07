In una sua recente intervista, Ezio Greggio ha raccontato di quei piccoli litigi accaduti con la giovane Romina Pierdomenico durante il lockdown.

Attualmente sul piccolo schermo con le repliche de ‘La sai l’ultima?’, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico formano una di quelle coppie che si amano davvero alla follia. Nonostante la differenza d’età, i due si sono fidanzati circa due anni fa. E, da quel momento, non si sono mai lasciati. E di prove d’amore, c’è da ammetterlo, ne hanno superate! L’ultima, ad esempio, è stata ‘oltrepassata’ davvero alla grande. A raccontare tutti i dettagli è stato il diretto interessato. Che, in una recente intervista per il settimanale Gente, ha svelato nel minimo dettaglio com’è stato trascorrere il lockdown in compagnia della sua giovanissima compagna. In particolare, il conduttore di Striscia la Notizia non ha potuto fare a meno di raccontare quei piccoli ‘litigi’ che ci sono stati tra i due.

Ezio Greggio e quei ‘litigi’ con Romina Pierdomenico durante il lockdown: le sue parole

Il lockdown, bisogna ammetterlo, è stata una difficilissima prova d’amore per tutte le coppie che, ad un certo punto, si sono ritrovate a convivere. È il caso, ad esempio, di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. In una sua recente intervista per il settimanale ‘Gente’, il conduttore di Striscia la Notizia ha spiegato nel minimo dettaglio com’è stato trascorrere la ‘convivenza forzata’, a causa dell’emergenza Coronavirus, in compagnia della sua giovanissima fidanzata. Come dicevamo precedentemente, tra di loro c’è un amore davvero fortissimo. Ed è proprio per questo motivo che la prova del lockdown è stata superata davvero alla grande. Certo, i piccoli litigi non sono affatto mancati tra di loro, c’è da dirlo. Ma, in ogni caso, il loro rapporto si è ancora di più rafforzato. Ecco, la domanda sorge spontanea: per quale motivo i due piccioncini litigavano?

In una sua recente intervista per il settimanale ‘Gente’, Ezio Greggio ha spiegato i motivi di quei piccoli ‘litigi’ accaduti con la sua compagna durante il lockdown. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due abbiano avuto delle piccole discussione per la cucina. Ed, in particolare, per come fare la pizza. ‘Romina la fa così dietetica che sul piatto mi mette un pomodoro schiacciato con un cappero sopra, senza pasta, senza lievito, senza pizza’, ha rivelato Ezio Greggio alle pagine del settimanale. Discussioni a parte, però, la quarantena è trascorsa davvero alla grande. Tra leggere libri, vedere film e tenersi forma, la coppia ha trascorso dei momenti davvero incredibili e più che memorabili.