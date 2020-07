Io e te, ‘Non me ne frega nulla’: Pierluigi Diaco spiazza tutti, cos’è successo

Nel corso della puntata odierna di Io e Te, Pierluigi Diaco ha letteralmente spiazzato tutti: ecco cos’è successo in diretta televisiva.

Continua alla grande l’appuntamento odierno con ‘Io e Te’. Dopo l’imperdibile intervista di Red Canzian ed Enzo Paolo Turchi dei giorni scorsi, ospiti della puntata di quest’oggi, Martedì 28 Luglio, sono stati Paolo Ciavarro e sua madre Eleonora Giorgi. Entrati nello studio televisivo per parlare del loro magnifico rapporto ed, ovviamente, anche delle loro rispettive vite, mamma e figlio hanno regalato dei momenti davvero imperdibili a tutto il pubblico sostenitore dello show di Pierluigi Diaco. Tuttavia, ancora prima di iniziare la loro imperdibile intervista, il conduttore si è lasciato andare ad un’esclamazione che ha letteralmente spiazzato tutti. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme nel minimo dettaglio.

‘Non me ne frega nulla’, Pierluigi Diaco spiazza a Io e Te

Ancora prima di dedicare ampio spazio alla lirica di Katia Ricciarelli e all’intervista a Roberto D’Agostino per i vent’anni di Dagospia, Pierluigi Diaco ha fatto fare il suo ingresso in studio a Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. La coppia formata da mamma e figlio, quindi, ha avuto la possibilità di raccontarsi e svelare, così, qualche piccolo aneddoto sul loro rapporto nel seguitissimo programma ‘Io e Te’. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, ancora prima di dedicare ampio spazio a loro, il conduttore si è lasciato andare ad un’esclamazione che non è affatto passata inosservate. E che ha letteralmente spiazzato tutti. Nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Ma cerchiamo di capire nel minimo dettaglio cosa è effettivamente accaduto in diretta televisiva.

‘Non me ne frega nulla’, ha detto improvvisamente Pierluigi Diaco dopo aver fatto fare il loro ingresso ad Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro. Ecco, ma perché ha detto tali parole? Sappiamo benissimo che Paolo ha da poco partecipato ad un reality. Eppure, il conduttore di Io e Te non ha voluto affatto concentrarsi su questo e né sull’amore con Clizia Incorvaia. Piuttosto, ha voluto principalmente lasciarlo raccontare sulla sua vita familiare e su com’è nato il suo lavoro in tv.