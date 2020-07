Dopo il dramma vissuto a causa del Coronavirus, Piero Chiambretti è pronto ad un cambiamento più che drastico: la decisione.

Si tratta di un vero e proprio cambiamento drastico per Piero Chiambretti, c’è poco da dire. A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato il diretto interessato. Che, sul numero di Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato dalla decisione presa in seguito al dramma vissuto per il Coronavirus. Sappiamo benissimo che, così come tanti altri personaggi dello spettacolo e della televisione italiana, anche la colonna portante de La Repubblica delle Donne è stato contagiato dal Covid-19. E, anche se lui è riuscito ad uscirne indenne da questa infezione, purtroppo non è stato affatto così per sua madre Felicita. Che, dopo alcuni giorni dal suo ricovero all’ospedale di Torino, purtroppo, è venuta a mancare. Ecco, ma in che cosa consiste esattamente questo cambiamento? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Drastico cambiamento per Piero Chiambretti: la decisione dopo il Coronavirus

A qualche mese distanza dal dramma del Coronavirus, Piero Chiambretti ha deciso di prendere in mano le redini della sua vita. E di essere protagonista di un drastico cambiamento. A svelare ogni cosa è stato il diretto interessato. Che, da come testimoniato in questa sua ultima fotografia condivisa sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe avere preso un’importante decisione dal punto di vista professionale. Dal punto di vista emotivo, lo sappiamo, l’emergenza Covid-19 ha fortemente caratterizzato la sua vita, data anche la morte di sua mamma Felicità, ma anche dal punto di vista lavorativo sembrerebbe che il dramma abbia particolarmente influenzato il suo pensiero. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? In realtà, è qualcosa di cui si discuteva già da diverse settimane. Ma soltanto adesso, però, ne abbiamo la conferma. Stando a quanto si apprende da questa copertina di Tv sorrisi e canzoni, sembrerebbe che Piero Chiambretti, a partire dalla prossima stagione, sarà al timone di ‘Tiki Taka: il bello del calcio’. Ebbene si. Non ci sarà più Pierluigi Pardo, come consueto, bensì la colonna portante de La Repubblica delle Donne.

Questi sono soltanto alcuni commenti da parte dei suoi sostenitori che, appena appresa la notizia del suo nuovo impegno lavorativo, hanno voluto esprimergli tutto il loro entusiasmo. Anche noi non vediamo l’ora, voi?