Nadia Toffa, il 13 agosto va in onda lo ‘speciale’: Davide Parenti svela i dettagli della puntata dedicata alla giornalista a un anno dalla sua morte, ecco le sue parole.

La morte di Nadia Toffa è stata una delle pagine più tristi della storia italiana degli ultimi anni. La giornalista, deceduta a 40 anni a causa di un tumore cerebrale incurabile, ha lasciato un vuoto davvero enorme nella vita dei suoi cari e dei suoi amici, ma anche nel cuore dei suoi tantissimi fan, con i quali ha condiviso il lungo periodo della malattia, non perdendo mai il sorriso fino alla fine. Forte e combattiva nonostante la sofferenza, Nadia ha cercato di dare forza a tutti quelli che hanno vissuto il suo stesso calvario, mostrandosi in tv e sui social senza mai nascondere niente della sua malattia. Il 13 agosto 2019 il decesso, con i funerali svoltisi il giorno dopo in un bagno di folla accorsa per dare l’ultimo saluto all’ex conduttrice de ‘Le Iene’. Immenso il dolore dei suoi colleghi, che non mancano di ricordarla spesso e volentieri in tv e sui social. Il prossimo 13 agosto andrà in onda una puntata speciale dedicata a Nadia, a un anno dalla sua morte. L’autore Davide Paarenti ha rilasciato un’intervista a ‘Tv sorrisi e Canzoni’, svelando i dettagli del programma: ecco le sue parole.

Nadia Toffa è morta il 13 agosto del 2019, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha amata nel corso della sua breve ma intensa vita. Il prossimo 13 agosto, a un anno dalla sua morte, su Italia 1 andrà in onda una puntata speciale dedicata alla sua vita e alla sua carriera. ‘Le Iene per Nadia’, questo il titolo del programma, che sarà un omaggio ai 10 anni di Nadia all’interno della trasmissione di Italia 1. Lo ha spiegato uno degli autori, Davide Parenti, alla rivista ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, svelando anche alcuni dettagli sui contenuti della puntata dedicata a Nadia: “Ci saranno retroscena sui suoi servizi, momenti di gioia e fragilità e anche gli scherzi”, ha detto Parenti, che ha poi speso dolcissime parole sulla collega, definendola “energia pura, una fuoriclasse generosa e un’amica su cui contare, una figlia”.

Non mancheranno i momenti con i colleghi che l’hanno accompagnata nel corso di questi anni, che sono ancora legatissimi a lei e al suo indelebile ricordo.