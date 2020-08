Franca Valeri, allestita camera ardente. La figlia: “Non fiori, ma…”

A poche ore dalla morte di Franca Valeri, la figlia ha annunciato di aver allestito la camera ardente: la cantante lirica non ha chiesto fiori, ma altro.

Aveva da pochissimi giorni 100 anni, Franca Valeri. Eppure, proprio ieri, Domenica 9 Agosto, l’immensa attrice milanese è scomparsa. Un dolore davvero immenso, da come si può chiaramente comprendere. Non soltanto per tutti i suoi familiari ed, ovviamente, colleghi, ma anche per tutti i suoi numerosi sostenitori. Durante la sua immensa carriera, la Valeri aveva riscontrato un ampio favore da parte del pubblico nostrano. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte ha completamente lasciato sconvolti tutti. Ed ha fatto scaturire la voglia e l’esigenza di concederle un ultimo saluto da vicino. È proprio per questo motivo che, al Teatro Argentina, è stata allestita una camera ardente. Ma vediamo insieme ogni minimo dettaglio. E, soprattutto, l’appello di sua figlia.

Franca Valeri, allestita la camera ardente: l’appello di sua figlia

Come raccontato in un nostro recente articolo, in una sua recente intervista per Robinson, Stefania Bonfadelli, figlia adottiva di Franca Valeri, i funerali dell’attrice milanese saranno, com’è giusto che sia, in formula strettamente riservata. Pertanto, per chi volesse, dal momento che non è stato svelato nemmeno il luogo della tumulazione su richiesta della cantante lirica, è possibile concedere un ultimo saluto all’attrice presso la camera ardente allestita al Teatro Argentina di Roma. Dalle ore 17:00 alle ore 20:00 di oggi, Lunedì 10 Agosto, è possibile porgere un ultimo saluto alla Valeri presso il teatro romano. Una scelta, badate bene, non affatto casuale. Dal momento che è stato proprio qui che, come rivelato dall’attore Urbano Barberini ad Adnkronos, Franca ha portato in scena il suo ultimo spettacolo della sua immensa carriera.

Mancano pochissime ore, quindi, all’apertura della camera ardente per concedere un ultimo saluto a Franca Valeri. Eppure, Stefania Bonfadelli, la figlia dell’attrice, ha voluto lanciare un chiaro messaggio ed appello. ‘A chiunque voglia fare un omaggio con dei fiori, chiediamo una donazione al rifugio per cani abbandonati Franca Valeri onlus, al quale teneva tantissimo’, ha chiesto la cantante lirica.

