Martina Colombari, fisico mozzafiato: a 45 anni mostra curve da capogiro

L’affascinante showgirl Martina Colombari continua a stupire i suoi fan con scatti che lasciano senza parole: mostra un fisico mozzafiato a 45 anni.

Martina Colombari è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta nel 1991 Miss Italia, è l’ottava più giovane Miss eletta dal 1947 ad oggi. Esordisce come attrice nella serie televisiva di canale 5 Carabinieri, ma il successo continua a crescere, portandola a recitare in diversi film, ma anche alla conduzione di programmi televisivi. Raffinata ed elegante, si è sempre mostrata semplice e genuina, elementi che l’hanno condotta a conquistare il pubblico italiano. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è legata sentimentalmente ad Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, con il quale si è sposata nel 2004 e dal quale ha avuto un figlio, Achille. Martina, nonostante i suoi splendidi 45 anni, appare bellissima. Alcuni scatti postati sul suo profilo instangram hanno mandato in delirio i suoi fan, in particolare una foto comparsa recentemente.

La showgirl Martina Colombari mostra a 45 anni curve da capogiro facendo impazzire i fan

Martina Colombari continua ad agitare gli animi dei suoi follower, con foto che la ritraggono in costume al mare, mostrando la bellezza dei suoi 45 anni.

L‘ex Miss Italia, nonostante siano trascorsi ben 29 anni dalla vittoria a Salsomaggiore, appare con un corpo da far invidia al mondo intero, fisico mozzafiato e curve da capogiro. Una foto che ha fatto letteralmente impazzire i fan, dove appare appoggiata ad un gazebo in spiaggia, con un bikini bianco-verde, elegante e super sensuale. Un corpo scolpito, con forme perfette, accompagnato da un portamento raffinato, come una vera Miss, e uno sguardo angelico con i suoi bellissimi occhi chiari. Un’immagine che sembra un vero e proprio quadro dipinto e che ha conquistato in poco tempo migliaia di like. Martina Colombari non sembra certamente toccata dal tempo, anzi, grazie ai suoi allenamenti, che spesso mostra sul suo profilo, la prova costume non può che essere superata alla grande!

M.B