Alba Parietti, la notizia di questo grave lutto l’ha profondamente addolorata: la conduttrice ha rivolto un saluto commosso su Instagram.

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Alba Parietti, qualche ora fa, non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di un grave lutto che l’ha profondamente addolorata. Non è assolutamente la prima volta, lo sappiamo, che l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi condivide il suo dolore per questo genere di notizie con i suoi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, in piena pandemia da Coronavirus. Oppure, per concedere un ultimo e straziante saluto ad un suo amico di infanzia. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. ‘Apprendo ora con immenso cordoglio e dispiacere della dipartita di uno dei più grandi signori che io abbia mai conosciuto e con cui abbia avuto l’onore e il grande piacere di lavorare’, sono proprio queste le iniziali parole che la bella Parietti ha scritto in questo saluto più che commosso per questa triste notizia. Ma cos’è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Alba Parietti, il duro lutto che l’ha addolorata: l’ultimo saluto social

Tra le diverse foto che la ritraggono in perfetta forma mentre si gode la sua vacanza in montagna, Alba Parietti non ha potuto fare a meno di rivolgere un ultimo e commosso saluto ad uno dei più grandi giornalisti che, pochissimi giorni fa, purtroppo è morto. Stiamo parlando di Arrigo Levi. Morto all’età di 94 anni nella sua casa romana, il giornalista e scrittore lascia un immenso vuoto non soltanto in tutti i suoi familiari, ma anche in tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. Tra i tanti, c’è anche il nome della bella Parietti. L’ex opinionista de L’Isola dei Famosi, infatti, ha avuto la possibilità e l’onore di avere a fare con il giornalista diversi anni fa. Ed, ancora adesso, mantiene un ottimo ricordo. È proprio per questo motivo che, da come si può chiaramente immaginare, la notizia della sua morte l’ha profondamente addolorata.

‘Indimenticabile il suo ricordo, indimenticabile avere condotto con lui un programma. Impagabile essere stata scelta da lui per condividerlo’, scrive Alba Parietti a corredo di questo scatto che la ritrae in compagnia di Arrigo Levi ai tempi della loro collaborazione. Parole, da come si può chiaramente vedere e leggere, ricche di stima e di affetto. D’altra parte, è lei stessa a confermarlo. ‘È stato un privilegio immenso conoscerti e averti avuto come maestro e compagno di lavoro. Con rispetto e affetto reciproco’, conclude il messaggio la Parietti per questo grave lutto che l’ha profondamente addolorata.

