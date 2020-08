Alcuni giorni fa, Ilary Blasi si è lasciata immortalare con indosso un body di colore oro abbinato a scarpe mozzafiato: conoscete il loro prezzo?

C’è poco da mettere in dubbio: Ilary Blasi è la regina indiscussa di questa estate 2020. Sempre presente ed attiva sul suo canale social ufficiale, l’ex letterina di Passaparola non ha mai perso occasione di poter ampiamente documentare la sua incredibile e stupefacente vacanza. Non soltanto scatti in bikini, con Francesco Totti oppure imperdibili siparietti con le sue sorelle, ma anche scatti che mostrano ampiamente i suoi incredibili outfit. Sempre alla moda e, soprattutto, adatta per ogni occasione, la regina di Roma, qualche giorno fa, ha sfoggiato un look davvero da sballo. Seduta sulle scale e con indosso un body di colore oro, la moglie dell’ex capitano giallorosso ha ‘presentato’ ai suoi sostenitori il nuovo ‘gioiellino’: un nuovo paio di scarpe. Perfettamente abbinate al costume indossato, le sneakers hanno immediatamente catturato l’attenzione di tutti. Ebbene. Ma sapete il loro prezzo? Scopriamolo insieme.

Ilary Blasi, conoscete il prezzo delle scarpe abbinate al body oro? Cifra da urlo

Già qualche giorno fa, in effetti, vi avevamo parlato dello scatto in questione. Seduta sulla scale e con indosso soltanto un body di colore oro, Ilary Blasi aveva letteralmente fatto girare la testa ai suoi sostenitori. D’altra parte, così come al suo solito, l’ex letterina di Passaparola era davvero splendida. Inevitabile, quindi, che la temperatura di Instagram si alzasse. Adesso, invece, vi parliamo di un’altra cosa. Facciamo riferimento, infatti, a quelle scarpe che, perfettamente e correttamente abbinate al costume, hanno fatto cadere l’occhio su di sé. In effetti, sono davvero bellissime. Eppure, siete curiosi di conoscerne il prezzo? Scopriamolo insieme.

Vi assicuriamo: la cifra delle sneakers sfoggiate da Ilary Blasi nella foto riproposta in alto sarebbe davvero da urlo. A quanto pare, la scarpe apparterebbero ad una nota azienda sportiva. E di avere un prezzo che si aggirerebbe intorno ai 2000 e qualche cosa in più di euro.