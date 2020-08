Dopo la notizia delle sospensione delle prove di Ballando con le Stelle per Coronavirus, Milly Carlucci ha fatto chiarezza sui social: le sue parole.

Sapevamo che il chiarimento sarebbe arrivato. E, in effetti, è stato proprio così. Dopo la notizia trapelata Giovanni Ciacci, nel corso della puntata di ieri di ‘Ogni Mattina’ su Tv8, sulla positività di Samuel Peron e Rosalinda Celentano al Coronavirus e, quindi, l’immediata sospensione delle prove di Ballando con le Stelle, la sua conduttrice non ha potuto fare a meno di intervenire in prima persona sulla questione. E, com’è giusto che sia, spiegare nel minimo dettaglio le cose come stanno. Sappiamo che, fatti i dovuti controlli, la figlia del celebre cantante italiano è risultata negativa al Covid-19. A differenza, invece, del ballerino professionista dello storico programma. Che, come raccontato anche in un nostro articolo, avrebbe dovuto sottoporsi ad ulteriori controlli. Ecco, ma cosa è successo esattamente? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la colonna portante dello show. Che, tramite un breve video caricato sul canale social ufficiale del programma, ha voluto fare chiarezza. Ecco le sue parole.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa chiarezza sui casi positivi al Coronavirus

‘Carissimi amici, sono qui per fare un po’ il punto di una situazione che è veramente molto in ebollizione’, è proprio con queste precise parole che Milly Carlucci ha iniziato il suo breve video, caricato sul profilo social di Ballando con le Stelle, per fare chiarezza sulla notizia che vedeva due concorrenti del programma positivi al Coronavirus. La colonna portante dello storico programma di Rai Uno, infatti, ha rivelato che il programma sarebbe potuto iniziare il 12 Settembre prossimo perché tutti si sono sottoposti al test del tampone rapido. Accertati tutti negativi, tutto il cast e la produzione hanno dato inizio alle prove. ‘Abbiamo iniziato a lavorare, con l’impegno, però, di essere ‘tamponati’, come si suol dire, tutte le settimane’, ha continuato a dire la conduttrice televisiva. Ecco, sembrerebbe proprio che, dopo i controlli fatti Lunedì pomeriggio, il ballerino Samuel Peron sia risultato positivo, anche se asintomatico. Per questo motivo, quindi, non soltanto è stato necessario il blocco precauzionale di quarantotto ore, ma è stato più che inevitabile sottoporre tutti i partecipanti al vero e proprio tampone. ‘La vera e propria prova provata’, lo definisce la Carlucci. A fine controllo, come raccontato, Rosalinda Celentano, colei che ha avuto più contatti con Peron perché in coppia con lui, è risultata negativa. Mentre sono ancora in attesa di scoprire il da farsi sul ballerino.

‘Vi terremo aggiornati su tutto quello che succede’, conclude il video Milly Carlucci, dopo aver spiegato ogni cosa nel minimo dettaglio.

Insomma, sembrerebbe che, almeno fino a questo momento, non si sappia ancora nulla delle sorti del programma. Teniamo le dita incrociate!

