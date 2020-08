In una sua recentissima intervista, Emma Marrone ha parlato della malattia che, mesi fa, l’ha costretta a fermarsi per un po’: la splendida notizia.

In attesa di ascoltare il suo nuovo singolo ‘Latina’, disponibile da Venerdì 28 Agosto, Emma Marrone si è lasciata andare ad una toccante intervista al settimanale ‘Grazia’. È proprio in quest’occasione che, com’è giusto che sia, la cantante salentina non ha potuto fare a meno di ritornare a parlare della malattia che, alcuni mesi fa, l’ha costretta a fermarsi per un po’ dalla musica. L’annuncio choc, lo sappiamo benissimo, è arrivato il 20 Settembre scorso. Quando, con un post condiviso sul suo canale social ufficiale, l’ex vincitrice di Amici ha annunciato a tutti i suoi sostenitori di doversi assentare per un po’ dalla scena musicale per un problema di salute. Da quel momento, tutti i suoi ammiratori si sono stretti attorno a lei. Ed hanno aspettato con ansia il suo ritorno. Che, forte e guerriera com’è, è arrivato dopo qualche mese. Ecco, ma adesso come sta? A rivelare ogni cosa. Che, in questa intervista a ‘Grazia’, non ha potuto fare a meno di dare una splendida notizia. Ecco le sue parole.

Emma Marrone a cuore aperto sulla malattia: la notizia che fa felici tutti

A distanza di qualche mese dall’intervento e dal suo ritorno sulle scene, Emma Marrone è ritornata a parlare della sua malattia. Nel corso della sua recentissima intervista al settimanale ‘Grazia’, la cantante salentina, infatti, non soltanto ha parlato del suo nuovo impegno nella giuria di X-Factor, ma non ha potuto fare a meno del ‘mostro’ che, diversi mesi fa, l’ha tenuta lontana da ciò che più ama fare nella sua vita: cantare. In particolare, l’ex vincitrice di Amici ha raccontato della chiamata che, un po’ di tempo fa, ha ricevuto dal dottore che la segue passo dopo passo. ‘Ci risiamo’, ha raccontato la Marrone di aver pensato appena visto il nome sul telefono cellulare. Invece, fortunatamente, è stata una chiamata più che piacevole. E, soprattutto, indimenticabile. Sapete perché? Ecco, scopriamolo insieme!

È proprio durante la chiamata con il medico che Emma Marrone ha ricevuto una splendida notizia. ‘In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia’, ha detto la cantante salentina, molto probabilmente, per la prima volta. Insomma, un gran sollievo, c’è da ammetterlo. Che, com’è giusto che sia, la cantante di Amici, appena informata, ha voluto immediatamente condividere con la sua famiglia. D’altra parte, si tratta di una notizia davvero stupenda. È più che normale che la salentina abbia deciso di condividerla immediatamente con le persone a lei più care.

