Qualche ora fa, Elettra Lamborghini non ha potuto fare a meno di raccontare dello spiacevole episodio capitatole per strada in piena notte.

Senza alcun dubbio, Elettra Lamborghini è la vera e propria regina indiscussa di Instagram. Con un profilo che, pensate, conta all’incirca sei milioni di sostenitori, la regina del ‘twerk’ non perde mai occasione di poter raccontare loro tutto ciò che le succede. Non soltanto, ad esempio, in occasione del suo matrimonio, la cantante è sempre stata solita aggiornarli su tutte le ultime novità. Mostrando loro, ad esempio, la location dell’addio al nubilato, le prove per l’abito da sposa o tanto altro ancora. Ma, inoltre, è anche abituata ad ‘allietarli’ e renderli participi di cosa le capita durante le sue giornate. Lo ha fatto, ad esempio, anche qualche ora fa. Quando, di ritorno dalla sua camminata notturna, la voce de ‘La Isla’ ha voluto raccontare uno spiacevole episodio capitatole durante la notte. Cosa le è esattamente successo? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Elettra Lamborghini, spiacevole episodio durante la notte: cos’è successo

Com’è solita fare, anche pochissime ore fa, Elettra Lamborghini ha raccontato ai suoi sostenitori di uno spiacevole episodio capitatole in piena notte. In occasione del suo matrimonio, la cantante ha deciso di dedicarsi un po’ allo sport. E, soprattutto, di concedersi delle lunghissime e piacevolissime camminate. Ecco. È proprio durante la sessione di ieri che, come raccontato dalla diretta interessante, la futura moglie di Afrojack è stata la protagonista di uno spiacevole episodio. Mentre era intenta a ritornare a casa a causa dell’arrivo di una pioggia improvvisa, la cantante non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori di essere stata avvicinata, durante la sua camminata quotidiana, da un uomo che, riconosciutola, le ha chiesto una foto. ‘Forse sono stata un po’ maleducata’, ha detto la Lamborghini nello spiegare il suo rifiuto al suo fan. Ma vediamo nel minimo dettaglio le sue parole.

‘Mi si affianca uno dal nulla, si ferma e mi fa ‘scusa, possiamo fare una foto?’, io, forse un po’ maleducata o forse no, gli dico ‘no’ secco’, ha detto Elettra Lamborghini per raccontare cosa le era appena accaduto. Tuttavia, come specificato dalla diretta interessata, i motivi del suo rifiuto sono chiarissimi e, soprattutto, più che comprensibili. ‘Magari facevo la foto e succedeva qualcosa di brutto, non si sa mai. E poi, con il Covid non voglio fare foto, no’, conclude la futura moglie di Afrojack. Chi avrebbe reagito come lei? D’altra parte, con i tempi che corrono, è più che comprensibile avere gli occhi aperti, no?

