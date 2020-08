Il nuovo Mr Gay Italia, eletto qualche giorno fa, è l’ex concorrente di un famoso show televisivo e ha festeggiato la vittoria con una proposta shock. Parliamo di Antonio Veneziani, che ha partecipato a Bake Off Italia, programma di Real Time.

Antonio Veneziani è nato a Bari, nel 1980. Diventato famoso per la sua partecipazione come concorrente a Bake Off Italia, si è dedicato poi ai social, proponendo dei video su OnlyFans. Al momento abita a Roma e, prima del caming out, ha avuto una figlia con la sua ex compagna. Secondo le sue dichiarazioni, il suo uomo ideale sarebbe qualcuno che assomiglia molto a Ricky Martin ma svolga il lavoro di pasticciere. Una descrizione molto accurata. La vittoria ottenuta con il titolo di Mr Gay Italia lo ha emozionato e reso molto felice, come ha dichiarato ai giornali. Secondo lui, questo traguardo è la dimostrazione che chiunque può essere felice anche ricominciando tutto da zero.

Mr Gay Italia: Antonio Veneziani e la proposta shock dopo la vittoria di Mr Gay Italia

Il neo eletto Mr Gay Italia sa di sicuro come far parlare di sè. Grazie alla notorietà già ottenuta con Bake Off, consolidatasi con la vittoria appena ottenuta, ha scatenato i fan con la sua proposta incredibile. Veneziani ha infatti lanciato quello che ha definito “sfonda tour” vale a dire un vero e proprio viaggio lungo l’Italia. Viaggio durante il quale, da quanto dichiarato, è disposto ad avere rapporti con gli tutti gli uomini sessualmente passivi che sono interessati a lui.

Non sono mancate le critiche, ovviamente, soprattutto da chi ritiene l’iniziativa poco educativa per i giovani. Ma, al contempo, c’è chi ha preso l’annuncio come una provocazione volta a divertire.

Ovviamente, il nuovo Mr Gay Italia farà ancora parlare di sé, quindi non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.

A.G.