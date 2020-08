Attualmente Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici televisive più apprezzate, ma ve la ricordate com’era ai tempi del Festivalbar? Lo scatto inedito.

Alessia Marcuzzi, lo sappiamo, è una delle conduttrici televisive più ricercate ed apprezzate. Spesso e volentieri colonna portante di numerosi programmi televisivi di successo, la bellissima romana decanta di un curriculum ricco di esperienze lavorative davvero incredibili. La carriera della Marcuzzi, infatti, è iniziata molto presto. Quando, davvero giovanissima, è stata al timone di un programma, trasmesso dal Lunedì al Sabato su Italia Uno, che ha fatto la vera e propria storia della televisione italiana degli anni ’90. Stiamo parlando, infatti, di ‘Colpo di Fulmine’. Da quel momento, il successo di Alessia è stato tutto in ascesa. Possiamo ricordare, ad esempio, ‘Le Iene Show’. Oppure, ‘L’Isola dei Famosi’, il ‘Grande Fratello’, ‘Temptation Island Vip’ e tanto altro ancora. Ma come si può, però, non citare il mitico ‘Festivalbar’? Ammettiamolo: è davvero impossibile! Ebbene. A proposito di questo, vi ricordate com’era a quei tempi? Proprio pochissime ore fa, la bellissima conduttrice ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, uno scatto che la ritrae proprio in quegli anni. Diamoci uno sguardo insieme.

Alessia Marcuzzi ai tempi del Festivalbar, com’era? La foto del passato

Sempre molto attiva e, soprattutto, molto solita ad interagire con il suo amato pubblico social con degli scatti fotografici davvero incredibili, pochissime ore fa, Alessia Marcuzzi ne ha condiviso un altro che la ritrae ai tempi del Festivalbar. Correva l’anno 2000 e dopo due splendide edizioni, in compagnia di Amadeus e Simova Ventura, negli anni 1998 e 1999, la conduttrice romana conduce il programma dell’estate accanto a Fiorello. Ecco, ma com’era in quegli anni? Da quel momento, lo sappiamo, sono passati ben venti anni. Ma siete curiosi di vedere o, magari, ricordare com’era a quel tempo? A mostrare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, ha ‘repostato’ sul suo canale social ufficiale una IG stories che la ritrae proprio durante quella esperienza.

Insomma, seppure siano passati esattamente venti anni da quel momento, sembrerebbe che il tempo non sia affatto passato per Alessia Marcuzzi. Splendida era e splendida è rimasta, siete d’accordo con noi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui