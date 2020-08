Nel cast del GF Vip potrebbe essersi anche un ex tronista di Uomini e Donne? L’indizio social che, in un batter baleno, ha scatenato i fan.

Mancano pochissime settimane all’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Seppure siano soltanto pochissimi mesi dalla proclamazione di Paola Di Benedetto, il grande Alfonso Signorini ne sarà al timone di un’altra davvero imperdibile. Affiancato da Pupo e da Antonella Elia, il conduttore televisivo ci accinge a regalare un’edizione davvero magica. Ecco, la domanda che noi tutti ci facciamo è: chi saranno i gieffini che vi prenderanno parte? Appurato che Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck e Francesco Oppini sono tre dei nuovi concorrenti, cosa sappiamo degli altri? Beh, purtroppo, al momento nulla di nuovo. Seppure manchi davvero pochissimo tempo, non si sa ancora nulla di tutto il cast ufficiale. Tuttavia, pochissime ore, si è vociferato che ci potesse anche essere un ex tronista nel cast? Ebbene si, sembrerebbe proprio così. Non siamo noi a dirlo, sia chiaro. Piuttosto, un indizio che, condiviso sul canale social ufficiale del programma, ha letteralmente scatenato i suoi sostenitori. Ecco di che cosa parliamo.

GF Vip, anche un ex tronista nel cast? L’indizio social

Seppure, a poche settimane dell’inizio della quinta edizione del GF Vip, si sa poco e nulla che vi prenderà parte, il profilo social del programma, in queste ultime ore, sta provvedendo a lanciare dei piccolo indizi sui concorrenti ufficiali. Ecco. È proprio dopo aver pubblicato la foto di un futuro gieffino con il volto letteralmente coperto, proprio per non far vedere chi è e far perdere, quindi, la sorpresa, che, in un vero e proprio batter baleno, i suoi followers sono letteralmente impazziti. Sono davvero diversi i commenti giunti a correo dello scatto che sostengono che il giovane ragazzo sia un ex tronista di Uomini e Donne. Quindi, la domanda sorge spontanea: ci sarà anche lui nel cast?

Questa è la foto che, pochissime ore fa, è stata condivisa sul canale social ufficiale del GF Vip. E che, immediatamente, ha fatto scatenare i suoi sostenitori.

Stando ad alcuni commenti riportati in alto, sembrerebbe che, per alcuni e diversi utenti Instagram, il futuro gieffino sia Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne ed attuale fidanzato di Natalia Paragoni. Altri, invece, ritengono che il giovane immortalato possa essere Denis Dosio, intraprendente web influencer, o Tommaso Zorzi. Dove sarà la verità? Ovviamente, non abbiamo alcuna notizia certa da darvi al momento. Ma non vi rattristate affatto! Tra pochissime settimane, anzi giorni, sapremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

